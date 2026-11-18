CJP और INDIA ब्लॉक के प्रोटेस्ट के संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच प्रोटेस्ट के मामलों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की. दरअसल, दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान मेट्रो सेवाएं और इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर सुनवाई हुई.

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प्रदर्शन के चलते व्यापारियों को होने वाली परेशानी से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, व्यापारी संगठन की ओर से कहा गया कि रामलीला मैदान प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है. व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन होगा तो इसका असर थोक बाजारों पर पड़ेगा.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि वे कैटेगरी वाइस सभी मुद्दों पर सुनवाई करेंगे. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान के आसपास के थोक बाजारों में प्रदर्शन के कारण कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस पर चिंता जताई. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर रखा है.

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कोर्ट ने याचिका में नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि एम.ए. बेबी की विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिका और व्यापारियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई की जाएगी.

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वहीं, अवमानना से जुड़े मामलों पर अलग से सुनवाई होगी.

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