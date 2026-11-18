अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए हैं. चीन के शेनझेन एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे. ट्रंप के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया था. शी जिनपिंग ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों नेता एक-दूसरे से गले भी मिले.

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ट्रंप की यह यात्रा उनके एशिया दौरे का हिस्सा है. इससे पहले वह फिलीपींस पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और दूसरे नेताओं के साथ बातचीत की थी. अब चीन में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के बाग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है. तीनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

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ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक पर दुनिया की नजर

शेनझेन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय बैठक प्रस्तावित है. इस तरह की त्रिपक्षीय बातचीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. इसमें यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों और दुनिया के दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस बैठक से काफी संभावनाएं मिलने की उम्मीद जताई है.

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी बात की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसी मुलाकात को किसी तरह की रियायत के तौर पर नहीं देखते. हालांकि, अभी तक किम के साथ बैठक की पुष्टि नहीं हुई है.

जिनपिंग ने फ्री ट्रेड और AI पर दिया जोर

इससे पहले शी जिनपिंग ने APEC सीईओ समिट का उद्घाटन किया. अपने संबोधन में उन्होंने फ्री ट्रेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देशों को व्यापार और निवेश की बाधाएं खत्म करनी चाहिए और संतुलित विकास को बढ़ावा देना चाहिए. जिनपिंग ने वैज्ञानिक और टेक इनोवेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर भी जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने हरित और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही.

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पुतिन ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एपीईसी सीईओ समिट को संबोधित किया. उन्होंने पश्चिमी देशों को 'दबदबा रखने वाली पूर्व ताकतें' बताते हुए कहा कि यूरोप अपमानजनक गिरावट के दौर से गुजर रहा है. पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का उलटा असर हुआ है और इनसे रूस और मजबूत हुआ है.

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पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले अहम केर्च रोड ब्रिज को नष्ट कर दिया है. यह पुल रूस के चार साल से जारी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अब ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की प्रस्तावित बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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