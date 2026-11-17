उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल कर रही है. इसी कड़ी में सरकार की 'बैणी-भुली योजना' के तहत प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना की पहली किस्त दिसंबर में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में यह जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने जिले को करीब 149.77 करोड़ रुपये की 30 विकास योजनाओं की सौगात भी दी. इनमें 16 योजनाओं का शिलान्यास और 14 का लोकार्पण शामिल है.

मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. पहाड़ों के जीवन और विकास की कल्पना भी मातृशक्ति के योगदान के बिना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैणी-भुली योजना के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इसकी पहली किस्त दिसंबर में जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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धामी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में चमोली जिले के नौ विकासखंडों में 900 से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है. सरकार का प्रयास है कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने तक हर स्तर पर सहयोग उपलब्ध कराया जाए.

बेटी के जन्म से उच्च शिक्षा तक मिल रही आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं. उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत मिली है, वहीं बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया गया है.

मुख्यमंत्री ने चमोली की धरती से शुरू हुए चिपको आंदोलन को भी याद किया. उन्होंने कहा कि गौरा देवी और उनकी साथी महिलाओं का पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है.

इन महिलाओं को किया गया सम्मानित

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सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया. महिला मंगल दल मैडठैली की अध्यक्ष उत्तरा देवी और पाखी की अध्यक्ष मीना देवी को वृक्षारोपण, अल्प बचत, श्रमदान और नशामुक्ति कार्यक्रमों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए भुवना देवी, पॉलीहाउस और खेती के लिए रामेश्वरी देवी, बांस से उत्पाद बनाने के लिए उषा देवी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लीला देवी को सम्मान मिला. कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माहेश्वरी देवी, अनुसूया कुंवर और बिमला देवी को भी सम्मानित किया गया.

खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए निशा और स्वाति बड़वाल, जबकि लखपति दीदी के रूप में निरजा, रामेश्वरी देवी और अनीता देवी को सम्मानित किया गया. हाईस्कूल परीक्षा 2025-26 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाली अंशिका, रिया, सिया और वंदना राय को भी सम्मान दिया गया. इसके साथ ही कवयित्री सुरभी देवी और मांगल गीत गायिका नन्दा सती को भी सम्मानित किया गया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और सहायता राशि भी वितरित की. इनमें पॉलीहाउस, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति पुत्री शादी अनुदान और पशुपालन से जुड़े लाभ शामिल रहे. मिलेट्स उत्पादन के लिए अनुसूया कुंवर और बिमला देवी को जिला स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार भी दिया गया.

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चमोली को मिली 149.77 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने चमोली जिले में कुल 149.77 करोड़ रुपये की 30 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें 133.59 करोड़ रुपये की 16 योजनाओं का शिलान्यास और 16.18 करोड़ रुपये की 14 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है. शिलान्यास की प्रमुख योजनाओं में गोविंदघाट में करीब 16.68 करोड़ रुपये की लागत से मोटर पुल का निर्माण शामिल है. इसके अलावा दशोली, गोपेश्वर, थराली, देवाल और गौचर क्षेत्रों में कई मोटर मार्गों के निर्माण, सुधारीकरण और डामरीकरण के कार्य किए जाएंगे.

नंदा देवी राजजात से जुड़े ग्वालदम-नंदकेशरी मार्ग के लिए करीब 15.06 करोड़ रुपये और थराली-देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 32.69 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास किया गया. इसके अलावा हापला-मसौली से गुडम नैल, पोखरी-हरिशंकर से थैलीथाला बैंड, धार डुंग्री-मैखुरा से निवाड़ी और कर्णप्रयाग-नौटी से चौण्डली ल्यूथा समेत कई अन्य सड़कों के निर्माण और विस्तार कार्यों को भी मंजूरी के तहत आगे बढ़ाया गया.

स्कूलों, अस्पतालों और ITI में भी होंगे विकास कार्य

लोकार्पण की गई योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं. इनमें गौचर और उर्गम में 50-50 लाख रुपये की लागत से बने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (BPHU), राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी में लाइब्रेरी और आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष शामिल हैं.

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इसके अलावा पोगठा, देवाल और नंदासैंण के सरकारी स्कूलों में विज्ञान एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया गया है. गोपेश्वर स्थित ITI में करीब 8.68 करोड़ रुपये की लागत से कार्यशाला और वर्कशॉप का निर्माण भी पूरा किया गया है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन मोटर मार्गों से जुड़ी नई घोषणाएं भी कीं. इनमें हेलंग-डूंगरी बरोसी मोटर मार्ग, गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग और त्रिशूला-भदूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण एवं सुधारीकरण शामिल है.

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