Pushkar Fair 2026 Food: नवंबर में अगर आप भी दोस्तों के साथ घूमने का सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो इस साल 17 नवंबर से 24 नवंबर तक राजस्थान में चलने वाले पुष्कर मेले की सैर कर सकते हैं. इस मेले को देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं और विदेशी पर्यटक तो महीनेभर पहले से ही पुष्कर पहुंचने लगते हैं. राजस्थान के बाकी शहरों की तरह पुष्कर महलों से ज्यादा घाटों के लिए जाना जाता है. घाट किनारे होने वाली खूबसूरत आरती भी टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है.

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पुष्कर मेले में ऊंट और घोड़ों की रेस के साथ-साथ उनकी खरीद-बिक्री भी होती है. इस बार पुष्कर पशु मेले में मारवाड़ी नस्ल का करीब 10 साल का घोड़ा एलेक्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अगर आप फूडी हैं और आपको अलग-अलग जगहों का यूनिक खाना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट रहने वाली है.

यहां आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजनों के साथ रबड़ी मालपुआ, खस्ता कचौड़ी से लेकर ऊंटनी के दूध की चाय तक पीने को मिलेगी. आइए जानते हैं कि पुष्कर मेले में आप क्या-क्या खा सकते हैं. पुष्कर एक धार्मिक जगह है और इस वजह से यहां पर न तो नॉनवेज और न ही शराब बिकती है. इसके अलावा यहां पर बिना लहसुन-प्याज का खाना मिलता है, जिसका स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है.

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रबड़ी मालपुआ से करें दिन की शुरुआत

पुष्कर जाएं और वहां का मालपुआ न खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है. यह यहां की सबसे मशहूर मिठाइयों में शामिल है. खास बात यह है कि पुष्कर का मालपुआ आम मालपुए से थोड़ा अलग होता है. इसे रबड़ी और मावे से तैयार घोल से बनाया जाता है. फिर इसे तेल या घी में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तला जाता है और इलायची वाली मीठी चाशनी में डुबोया जाता है. यहां के बाजार में कई हलवाई दिनभर ताजा मालपुए बनाते रहते हैं.

खस्ता कचौड़ी और कढ़ी कचौड़ी का लें स्वाद

अगर आपको सुबह नाश्ते में कुछ चटपटा खाना पसंद है, तो पुष्कर की खस्ता कचौड़ी जरूर ट्राई करें. इसमें मूंग दाल की मसालेदार स्टफिंग भरी जाती है. इसे तोड़कर ऊपर से मीठी और खट्टी चटनी डालकर परोसा जाता है. इसके अलावा यहां कढ़ी कचौड़ी भी काफी पसंद की जाती है. ब्रह्मा मंदिर रोड पर मोहनजी भुजियावाले की कढ़ी कचौड़ी और मेथी पकौड़े वाली कढ़ी भी मशहूर है. वहीं, हल्का नाश्ता करना हो तो पोहा-जलेबी का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं.

दाल-बाटी चूरमा के बिना अधूरा है राजस्थान का स्वाद

राजस्थान का नाम आते ही दाल-बाटी चूरमा सबसे पहले दिमाग में आता है. पुष्कर मेले में भी आपको इसका स्वाद चखने का मौका मिलेगा. इसमें गेहूं के आटे से बनी बाटी को सेंककर या बेक करके तैयार किया जाता है. फिर इसे घी में डुबोकर पंचमेल दाल के साथ परोसा जाता है. इसके साथ गुड़ या चीनी से तैयार मीठा चूरमा खाने का स्वाद और बढ़ा देता है.

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मिर्ची वड़ा और चीज पराठा भी करें ट्राई

पुष्कर मेले में घूमते हुए कुछ चटपटा खाने का मन हो तो मिर्ची वड़ा खा सकते हैं. इसमें बड़ी हरी मिर्च के अंदर मसालेदार आलू की स्टफिंग भरी जाती है. फिर इसे बेसन के घोल में लपेटकर तला जाता है. वहीं, शाम के समय मेन मार्केट रोड पर मिलने वाले पराठे भी आपका ध्यान खींच सकते हैं. यहां चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च और आलू जैसी सब्जियों से भरे पराठे मिलते हैं, जिनके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज और अलग-अलग चटनियां डाली जाती हैं.

ऊंटनी के दूध की चाय है मेले की खासियत

पुष्कर मेले में आपको कुछ ऐसा भी चखने को मिलेगा, जो आमतौर पर दूसरे शहरों में आसानी से नहीं मिलता. यहां ऊंटनी के दूध से बनी चाय काफी खास मानी जाती है. मेले में आने वाले राइका और रबारी समुदाय के पशुपालक पारंपरिक तरीके से आग पर यह चाय तैयार करते हैं. इसका स्वाद सामान्य दूध की चाय से थोड़ा अलग और हल्का नमकीन हो सकता है. इसे स्थानीय लोग रोटले के साथ भी पीते हैं. मेले में ऊंटनी के दूध से बने पनीर और दूसरी चीजों को चखने का मौका भी मिल सकता है.

लस्सी और गुलकंद भी चखें

पुष्कर की धूल भरी गलियों और मेले में घूमने के बाद ठंडा-ठंडा कुछ पीने का मन हो तो यहां की कुल्हड़ लस्सी और मखनिया लस्सी ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा पुष्कर को राजस्थान के गुलाबों के लिए भी जाना जाता है. यहां गुलाब के फूलों से तैयार एसेंस और गुलाब जल की भी अच्छी पहचान है. बाजार में आपको गुलकंद और गुलाब जल जैसी चीजें मिल जाएंगी, जिन्हें आप घर ले जाने के लिए भी खरीद सकते हैं.

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इजरायली खाने का भी उठा सकते हैं लुत्फ

ऐसा नहीं है कि पुष्कर में सिर्फ आपको राजस्थानी चीजे ही खाने को मिलेंगी, बल्कि यह शहर अलग-अलग देशों के खानपान के लिए भी जाना जाना जाता है. यहां आने वाले विदेशी टूरिस्ट, खासकर इजरायली लोगों का लोकल कैफे और रेस्टोरेंट के मेन्यू पर खास असर पड़ा है. यही वजह है कि यहां आपको भारतीय खाने के साथ हम्मस, फलाफल, लबने और जाअतर जैसे इजरायली डिशेज भी मिल जाएंगी. इसके अलावा पास्ता, पिज्जा, रैवियोली और वेगन बर्गर जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो दूसरे विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है.

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