पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लंबे समय से जेल में बंद रहने को लेकर अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ही सहयोगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बिलावल ने इमरान खान को 'राजनीतिक बंदी' बताते हुए देश में राजनीतिक बदले की भावना खत्म करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति इमरान खान को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती. बिलावल के इस बयान ने इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी पार्टी PPP प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को समर्थन दे रही है.

2024 के आम चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब PPP ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के साथ मिलकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में सरकार के सहयोगी दल के प्रमुख का इमरान खान के समर्थन में बोलना सियासी तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

'आखिर कितना बदला लोगे?'

बिलावल भुट्टो ने मंगलवार को कराची प्रेस क्लब में 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति बाद में जेल पहुंच जाता है और जेल से बाहर आने वाला फिर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाता है. बिलावल ने कहा, ''यह कैसा अजीब देश है... 1947 से अब तक जो भी प्रधानमंत्री बनता है, वह जेल चला जाता है और जो जेल से बाहर आता है, वह प्रधानमंत्री आवास में बैठ जाता है.''

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उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान के इतिहास में हर प्रधानमंत्री चोर रहा है या फिर हर प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुआ है? बिलावल ने कहा कि अब राजनीतिक बदले की इस परंपरा को खत्म करना होगा. उन्होंने कहा, ''हमें राजनीतिक कैदियों को आज या कल रिहा करना ही होगा. आखिर कितना बदला लोगे?''

'इमरान खान के बिना नहीं चलेगा देश'

कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने बिलावल से सीधे पूछा कि क्या वह इमरान खान को राजनीतिक कैदी मानते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब हां में दिया. उन्होंने कहा कि भले ही वह इमरान खान को पसंद करते हों या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता.

बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का भरोसा जीतना होगा. उन्होंने राजनीतिक सहमति की जरूरत बताते हुए कहा कि इमरान खान देश के एक राजनीतिक हितधारक हैं और उनके बिना पाकिस्तान की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इमरान खान की पार्टी से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने का सिलसिला जारी रहे.

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अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया था. वह भ्रष्टाचार के मामलों में मिली सजा काट रहे हैं. इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और लगातार दावा किया है कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए हैं.

फिलहाल वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी PTI लगातार आरोप लगाती रही है कि शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख फील्डमार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाला सैन्य प्रतिष्ठान उन्हें राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है.

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शहबाज सरकार से क्यों बढ़ रही है बिलावल की तल्खी?

बिलावल भुट्टो के बयान को केवल इमरान खान के समर्थन तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा. इसके पीछे PPP और PML-N के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान भी एक बड़ी वजह है. दोनों दलों के बीच पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव को लेकर मतभेद सामने आए हैं.

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 12 नवंबर को नए प्रांतों के गठन को लेकर जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव को लेकर PPP ने नाराजगी जताई है. पार्टी का आरोप है कि इस मुद्दे पर उससे और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से सलाह-मशविरा नहीं किया गया.

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PPP की सबसे मजबूत राजनीतिक पकड़ सिंध प्रांत में है. ऐसे में नए प्रांत बनाने की चर्चा को पार्टी अपने राजनीतिक आधार और संघीय ढांचे से जुड़े सवालों के तौर पर देख रही है. बिलावल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं.

साथ भी, विरोध भी... क्या गठबंधन में बढ़ रही दरार?

फरवरी 2024 के विवादित आम चुनाव के बाद PPP ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया था. हालांकि, पार्टी शुरुआत में सीधे संघीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई. बाद में PPP प्रमुख बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी मार्च 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने. इससे पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में चुनावों में कथित धांधली को लेकर भी दोनों सहयोगी दलों के बीच टकराव सामने आया था. उस समय बिलावल ने शहबाज सरकार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तीखी टिप्पणी की थी.

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अब इमरान खान की जेल, राजनीतिक प्रतिशोध और नए प्रांतों के गठन जैसे मुद्दों पर बिलावल के बयानों ने गठबंधन के भीतर मतभेदों को फिर उजागर कर दिया है. हालांकि, PPP अभी भी शहबाज शरीफ सरकार को समर्थन दे रही है. बिलावल का यह रुख पाकिस्तान की राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति पैदा करता है. एक तरफ उनकी पार्टी सरकार की सहयोगी है, तो दूसरी तरफ उसके प्रमुख उसी सरकार की नीतियों और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार और गहरी हो रही है?



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