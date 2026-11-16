बूथ प्रबंधन और विपक्ष के नैरेटिव की काट... मथुरा में मंथन से कैसे निकलेगा BJP का UP प्लान?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी सोमवार से धार्मिक नगरी मथुरा में दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' का आयोजन कर रही है. पार्टी सूत्रों और संगठनात्मक कार्यक्रम के मुताबिक मथुरा में इस दो दिवसीय बैठक में आगामी चुनावों की रूपरेखा, सांगठनिक मजबूती और बूथ स्तर तक की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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मथुरा चिंतन बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेताओं का 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ-साथ विपक्षी नैरेटिव की काट तलाशने और अपना नैरेटिव तैयार कर उसे जनता के बीच पहुंचाने पर फोकस होगा. इसके अलावा आपसी असहमतियों से ऊपर उठकर एकजुटता के नैरेटिव के साथ चुनाव में जाने पर बात होगी.

बीजेपी की इस दो दिवसीय बैठक में एसआईआर में कटे मतदाताओं के नाम लिस्ट में दोबारा से जुड़वाने, प्रत्याशियों के चयन, चुनाव प्रचार, बड़े नेताओं की सभाओं, बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव की संपूर्ण व्यूह रचना पर मंथन किया जाएगा.

मथुरा में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

बीजेपी के दो दिन तक चलने वाले महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को मथुरा पहुंचेंगे. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे.

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उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों के प्रभारी और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी मंथन में शिरकत करेंगे. इसके अलावा सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे. 17 नवंबर को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी.

बूथ प्रबंधन और नए मतदाताओं पर फोकस

बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक, चिंतन शिविर में संगठन की कार्यप्रणाली और आगामी चुनावी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी. भाजपा की योजना इस बार केवल बड़े नेताओं की रैलियों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की है.

बीजेपी का प्लान माइक्रोमैनेजमेंट का है. बीजेपी द्वारा बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने, शक्ति केंद्रों को मजबूत करने और कमजोर बूथों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने का खाका तैयार किया जाएगा. घर-घर जाकर मतदाताओं से सीधा संपर्क साधने, छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति बनेगी.

चिंतन शिविर की बैठक में नए मतदाताओं, युवाओं और महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर विचार किया जाएगा. पार्टी का मतदाता जोड़ो अभियान भी चल रहा है. पार्टी समर्थित सभी मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए हर संभव प्रयास के तरीकों पर विचार किया जाएगा.

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2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के फीडबैक पर काम पहले ही चल रहा है. इस फीडबैक के साथ ही प्रत्याशियों के चयन के आधार पर भी बैठक में मंथन होगा. इसके अलावा विधानसभा से लेकर बूथ प्रबंधन और पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था जैसे सभी विषयों पर इस बैठक में बात होगी. चुनावी मुद्दों के चयन के साथ-साथ विपक्ष के हमलों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी.

सरकार-संगठन की एकजुटता का संदेश

बीजेपी सूत्रों के अनुसार विपक्ष की ओर से बनाए जा रहे गलत नैरेटिव की काट करने पर इस चिंतन शिविर में मंथन होगा. सूत्रों का कहना है कि पार्टी की छोटी-छोटी असहमतियों को भी विपक्ष बड़े मतभेद के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है. इस बैठक में यह बात होगी कि हमें छोटी-छोटी असहमतियों से आगे बढ़कर एकजुटता का संदेश देना है.

साथ ही यह नैरेटिव बनाना है कि सरकार और संगठन या लखनऊ और दिल्ली में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. सब एकजुटता के साथ चुनाव में आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे. सोशल मीडिया के जरिए भी अपने नैरेटिव को जनता के बीच तक पहुंचाने पर मंथन होगा. जल्द ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सभाएं होने वाली हैं. इन सभाओं के स्वरूप पर मंथन किया जाएगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के सभी मंडलों में रैली होनी है तो गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यूपी के सभी जिलों में रैली की रूपरेखा बननी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई बड़े नेता प्रदेशभर में चुनावी सभाएं करेंगे. इन सभाओं के स्वरूप पर मंथन किया जाएगा.

जवाबदेही और रैली बनाएगा पूरा खाका

जानकारी के अनुसार, बीजेपी चिंतन शिविर में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका व जवाबदेही तय की जाएगी. शिविर के समापन के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय होंगे.

मथुरा में दो दिनों तक चलने वाले चिंतन शिविर में बीजेपी नेताओं को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगातार प्रवास कर संगठन की तैयारियों का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. छोटी-छोटी चुनावी सभाओं और जिला व मंडल स्तर की सांगठनिक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे पर सक्रिय करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा.

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