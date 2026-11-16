चमड़ा और कपड़ा उद्योग से आगे निकला कानपुर, होटल, डिफेंस और रियल एस्टेट से बदल रही पहचान

कभी मिलों, चमड़े और टेक्सटाइल उद्योग के लिए देशभर में पहचान रखने वाला कानपुर अब कारोबार के नए क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहा है. होटल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, रियल एस्टेट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर शहर की अर्थव्यवस्था को नया विस्तार दे रहे हैं. बड़े होटल ब्रांड्स की एंट्री, रक्षा क्षेत्र में निवेश और रियल एस्टेट की बढ़ती गतिविधियों के बीच पारंपरिक कारोबारी भी अपने बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं. कारोबारियों का मानना है कि बेहतर सरकारी सहयोग और बुनियादी सुविधाएं मिलें तो कानपुर आने वाले वर्षों में बड़े कारोबारी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है.

और पढ़ें

कानपुर की पहचान दशकों तक देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में रही है. यहां की कपड़ा मिलें, चमड़ा उद्योग, होजरी और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कारोबार ने इसे 'मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट' का नाम दिलाया. लाल इमली जैसी मिलें और जाजमऊ का लेदर कारोबार शहर की आर्थिक पहचान का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, समय के साथ पारंपरिक उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और शहर के कारोबारी ढांचे में बदलाव आने लगा.

अब कानपुर की अर्थव्यवस्था केवल फैक्ट्रियों और थोक बाजारों तक सीमित नहीं है. बड़े होटल ब्रांड्स, शॉपिंग मॉल, मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र भी तेजी से कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा बन रहे हैं. इस बदलाव की खास बात यह है कि शहर में नए सेक्टर विकसित होने के साथ पुराने कारोबार भी खुद को नए बाजार के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वाराणसी रोपवे का 96% काम पूरा, दिसंबर से शुरू हो सकता है सफर; 16 मिनट में कैंट से गोदौलिया, जानिए किराया और सुविधाएं

पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ रहा है कानपुर

कानपुर की आर्थिक बुनियाद चमड़ा, कपड़ा, होजरी और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों पर टिकी रही है. जाजमऊ का लेदर उद्योग आज भी देश-विदेश के बाजारों में अपनी पहचान रखता है, जबकि नवीन मार्केट, जनरलगंज और पी रोड जैसे बाजार कपड़े के थोक कारोबार के प्रमुख केंद्र हैं.

हालांकि, बदलती तकनीक, ऑनलाइन बाजार से प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक लागत और पर्यावरण संबंधी नियमों ने पारंपरिक कारोबार के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं. ऐसे में कारोबारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रमोशन और आधुनिक डिस्प्ले के जरिए ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े मनीष वसदानी बताते हैं कि पहले कपड़े का व्यापार पारंपरिक तरीके से होता था, लेकिन अब ऑनलाइन मार्केट से मुकाबला करने के लिए कारोबारियों ने अपनी कार्यशैली बदली है. दुकानदार सोशल मीडिया के जरिए अपनी दुकानों का प्रचार कर रहे हैं और शोरूम में डिस्प्ले को बेहतर बना रहे हैं.

उनके मुताबिक, कानपुर का कपड़ा बाजार फिलहाल करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपये का है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से लेदर के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को भी कानपुर के लिए महत्व दिए जाने से कारोबारियों को नई उम्मीद मिली है, उनका कहना है कि अगर सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिले और कपड़ा बाजार को सूरत की तर्ज पर संगठित रूप दिया जाए तो इस कारोबार का आकार दोगुना होने की संभावना है, इससे कानपुर के कारोबारी चीन जैसे बड़े बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ सकते हैं.

Advertisement

बड़े ब्रांड्स से बदल रहा रिटेल बाजार

कानपुर के रिटेल कारोबार में पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है, पहले जहां खरीदारी के लिए नवीन मार्केट, बिरहाना रोड, पी रोड और जनरलगंज जैसे पारंपरिक बाजार प्रमुख थे, वहीं अब शॉपिंग मॉल और ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स ने भी अपनी जगह बनाई है. जेड स्क्वायर जैसे मॉल में फैशन, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, फूड और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई विकल्प एक ही जगह उपलब्ध हैं. इसके अलावा शहर के अलग-अलग इलाकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के शोरूम, सुपरमार्केट और फ्रेंचाइजी आउटलेट्स भी बढ़े हैं.

युवाओं की बदलती पसंद और संगठित रिटेल बाजार के विस्तार ने खरीदारी के तौर-तरीकों को बदला है, अब शॉपिंग सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का माध्यम भी बन रही है. इसका फायदा रिटेल के साथ फूड और एंटरटेनमेंट से जुड़े कारोबार को भी मिल रहा है.

ठग्गू के लड्डू और बनारसी चाय से आगे बढ़ा फूड कारोबार

कानपुर का खानपान हमेशा से शहर की पहचान का हिस्सा रहा है. ठग्गू के लड्डू, बनारसी चाय, चाट और पारंपरिक मिठाइयों के कारोबार ने स्थानीय बाजार में अपनी अलग जगह बनाई है. अब इसी बाजार में कैफे कल्चर, मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट, बेकरी, फास्ट फूड चेन और क्लाउड किचन जैसे नए बिजनेस मॉडल भी शामिल हो रहे हैं.

Advertisement

स्वरूप नगर, आर्य नगर और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में नए रेस्टोरेंट और कैफे खुल रहे हैं, युवाओं के बीच बाहर खाने और नए फूड एक्सपीरियंस का चलन बढ़ने से इस कारोबार को नए ग्राहक मिल रहे हैं. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी कारोबार के विस्तार के रास्ते खोले हैं.

इस सेक्टर में स्थानीय कारोबारियों के साथ बड़े फूड ब्रांड्स और फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने वाले उद्यमी भी निवेश कर रहे हैं. इससे कुकिंग, डिलीवरी, मैनेजमेंट और सर्विस से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.

ताज, हयात और IHCL की मौजूदगी से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई पहचान

कानपुर में बड़े होटल ब्रांड्स की मौजूदगी शहर के बदलते कारोबारी स्वरूप का महत्वपूर्ण संकेत है, अब तक बड़े कॉरपोरेट आयोजनों, बिजनेस मीटिंग्स और शादी समारोहों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहने वाले कानपुर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के नए विकल्प विकसित हो रहे हैं. अप्रैल 2026 में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी (IHCL) ने कानपुर में Eternity होटल को SeleQtions ब्रांड के तहत शुरू किया, वहीं, द लैंडमार्क होटल का Hyatt के JdV by Hyatt ब्रांड के साथ जुड़ना भी शहर के होटल कारोबार में महत्वपूर्ण बदलाव है.

इसके अलावा कालपी रोड पर ताज ब्रांड के प्रस्तावित होटल की योजना भी चर्चा में है. JK Urbanscapes के साथ इस परियोजना में करीब 800 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 200 कमरों वाले होटल की योजना बनाई गई है, इसके निर्माण को कानपुर विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है.

Advertisement

होटल कारोबार में इस विस्तार के पीछे आसपास के जिलों से बढ़ती मांग भी एक अहम वजह बनकर सामने आई है. कानपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिटी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में शहर की होटल इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है. पहले आसपास के जिलों के लोग समारोहों के लिए कानपुर आने से बचते थे, लेकिन अब करीब 150 किलोमीटर तक के दायरे से लोग यहां शादी और दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पहुंच रहे हैं.

उनका कहना है कि इससे होटल इंडस्ट्री को कारोबार के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं, अगर सरकार की ओर से इस सेक्टर को और सहयोग मिलता है तो होटल कारोबार का विस्तार और तेजी से हो सकता है. होटल इंडस्ट्री के विस्तार का असर केवल कमरों की बुकिंग तक सीमित नहीं रहता, बैंक्वेट, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, डेकोरेशन, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट जैसे कई सहायक कारोबारों को भी इससे फायदा मिलता है.

डिफेंस कॉरिडोर से हथियार निर्माण के केंद्र के रूप में उभरता कानपुर

कानपुर की औद्योगिक पहचान को नया आयाम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मिल रहा है. कभी कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए पहचाने जाने वाले शहर में अब रक्षा क्षेत्र से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां विकसित हो रही हैं.

Advertisement

डिफेंस कॉरिडोर के कानपुर नोड में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, अडानी डिफेंस की ओर से यहां गोला-बारूद निर्माण से जुड़ी इकाई में उत्पादन शुरू किया जा चुका है, इसके अलावा रक्षा उपकरणों और उनसे जुड़ी सहायक औद्योगिक इकाइयों के विकास की भी संभावनाएं हैं.

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होने से इंजीनियरिंग, मेटल प्रोसेसिंग, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबार को भी फायदा मिल सकता है, इससे कानपुर की पारंपरिक औद्योगिक पहचान में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का नया अध्याय जुड़ रहा है.

रमईपुर मेगा लेदर क्लस्टर से पुराने उद्योग को आधुनिक बनाने की तैयारी

कानपुर अपने पारंपरिक लेदर उद्योग को भी नए औद्योगिक ढांचे में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रमईपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर इसी योजना का हिस्सा है. करीब 300 एकड़ में विकसित होने वाले इस क्लस्टर में लेदर इंडस्ट्री से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट ट्रीटमेंट और दूसरी जरूरी सुविधाओं की योजना है. इस परियोजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इससे उत्पादन की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और निर्यात की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानपुर नए उद्योगों की ओर बढ़ने के साथ अपने पुराने और पारंपरिक कारोबार को भी आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement

रियल एस्टेट में बढ़ी हलचल, सिंगल विंडो सिस्टम की मांग

कानपुर के कारोबारी विस्तार में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका भी बढ़ रही है, शहर में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के साथ प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, नए होटल, मॉल, अस्पताल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विकास से रियल एस्टेट को भी नए अवसर मिल रहे हैं.

रियल एस्टेट कारोबारी मयंक दीप सिंह सलूजा का कहना है कि कानपुर का रियल एस्टेट बाजार इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है. कोविड के बाद इस सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिला है और लोग प्रॉपर्टी में पहले की तुलना में अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं.

हालांकि, उनके मुताबिक इस कारोबार की रफ्तार और बढ़ाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करना जरूरी है. अगर सभी जरूरी अनुमतियां एक ही जगह से उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाए तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को करीब 50 हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

उनका मानना है कि अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नई परियोजनाओं को समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी.

हेल्थकेयर सेक्टर बना रोजगार का बड़ा आधार

कानपुर में कारोबार के बदलते स्वरूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हेल्थकेयर इंडस्ट्री भी है, निजी अस्पतालों, सुपर स्पेशियलिटी सेंटर, डायग्नोस्टिक लैब और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार ने इस सेक्टर को बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित किया है. रीजेंसी ग्रुप के मालिक अभिषेक कपूर का कहना है कि किसी भी शहर का विकास केवल एक सेक्टर में दिखाई नहीं देता, बल्कि इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है, बड़े अस्पताल और होटल तभी किसी शहर में आते हैं, जब वहां उनकी सेवाओं की मांग पैदा होती है, उनके मुताबिक, ऐसे निवेश शहर में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और विकास की जरूरत को भी दर्शाते हैं.

अभिषेक कपूर बताते हैं कि उनका हॉस्पिटल ग्रुप करीब 4,500 लोगों को सीधे रोजगार दे रहा है, इन कर्मचारियों पर उनके परिवारों के चार से पांच सदस्य भी आर्थिक रूप से निर्भर हैं. इस लिहाज से करीब 15 से 20 हजार लोगों की आजीविका अस्पताल समूह से जुड़ी हुई है.

उनका कहना है कि ग्रुप की योजना वर्ष 2030 तक करीब 15 हजार और रोजगार पैदा करने की है, इसके लिए शहर के बाहर भी विस्तार किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाएं बढ़ने के पीछे सरकार का सकारात्मक रवैया भी एक महत्वपूर्ण कारक है, उनके मुताबिक, सरकार का सहयोग नहीं होता तो प्रदेश में इस स्तर पर विकास की गतिविधियां आगे नहीं बढ़ पातीं.

हेल्थकेयर सेक्टर का यह विस्तार डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के अलावा टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, अस्पताल प्रबंधन, प्रशासन, सुरक्षा, हाउसकीपिंग और सप्लाई से जुड़े लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है.

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से कारोबार को मिल रही कनेक्टिविटी

किसी भी शहर के आर्थिक विकास में बेहतर कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर नया सिविल एन्क्लेव शुरू होने के बाद हवाई यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार हुआ है. मई 2023 में शुरू हुए नए टर्मिनल ने शहर की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बेहतर हवाई सुविधाओं से कारोबारियों, निवेशकों, कॉरपोरेट अधिकारियों और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के लिए कानपुर पहुंचना आसान हुआ है, इसके अलावा एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क का विस्तार भी शहर को लखनऊ, दिल्ली और दूसरे औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने में मदद कर रहा है.

कनेक्टिविटी में सुधार का असर होटल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है, इससे शहर में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं.

क्या फिर बड़े कारोबारी केंद्र के रूप में स्थापित होगा कानपुर?

शहर के कारोबारी इस बदलाव को केवल नए उद्योगों की एंट्री के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे बढ़ती मांग और बदलती आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं. होटल एसोसिएशन का कहना है कि आसपास के जिलों से समारोहों के लिए कानपुर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. हेल्थकेयर इंडस्ट्री रोजगार के नए लक्ष्य तय कर रही है, जबकि रियल एस्टेट और टेक्सटाइल कारोबारी सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बेहतर औद्योगिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.

ताज जैसे बड़े होटल ब्रांड की प्रस्तावित परियोजना, IHCL और Hyatt की मौजूदगी, डिफेंस कॉरिडोर, रमईपुर का मेगा लेदर क्लस्टर और रियल एस्टेट में बढ़ती गतिविधियां शहर की नई कारोबारी संभावनाओं को दिखाती हैं.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर ने बदली अयोध्या की अर्थव्यवस्था, सालभर गुलजार बाजार, 10 गुना तक बढ़ा कारोबार

---- समाप्त ----