आजम खान को राहत या मुश्किल रहेगी बरकरार? इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग को लेकर दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट को सुनवाई के बाद आज ही अंतरिम आदेश भी देना है.

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आजम खान फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कस्टडी रिमांड पर हैं. उनकी कस्टडी आज शाम 4.30 बजे पूरी हो रही है. 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 12 नवंबर की शाम से वह ईडी की कस्टडी में हैं. हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले चार दिन की ED कस्टडी खत्म होने पर आजम खान गाजियाबाद के PMLA कोर्ट लाए गए हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा था मामला

आजम खान ने ईडी के नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि आजम खान की याचिका को 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाए. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट सुनवाई के दिन ही उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश भी पारित करे.

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सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई दुर्भावना से की गई है. सिब्बल ने कहा था कि आजम खान की जेल से रिहाई होने ही वाली थी, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने आजम खान की ओर से कहा था, 'वे चाहते हैं कि मैं चुनाव के दौरान जेल में ही रहूं.' 78 साल के आजम खान को 1 नवंबर को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था.

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