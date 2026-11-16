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बलिया में 28 साल के दारोगा ने किया सुसाइड: ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला गिरफ्तार, फेसबुक के जरिए फंसाया था जाल में

यूपी के बलिया में 28 वर्षीय सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी महिला रोली को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक दरोगा की पत्नी की तहरीर पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि महिला दरोगा को ब्लैकमेल कर रही थी.

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बलिया पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला रोली (Photo- Screengrab)
बलिया पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला रोली (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: बलिया के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्महत्या कर ली. संतकबीरनगर के मूल निवासी संदीप पिछले 11 महीनों से चितबड़ागांव थाने में तैनात थे. रेलवे लोको पायलट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पास में उनकी बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी मिली. पुलिस अधीक्षक इराज राजा के अनुसार, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिसोटार गांव की रहने वाली 22 वर्षीय रोली दारोगा को शादी के लिए दबाव डालकर ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया.

पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

मृतक दारोगा की पत्नी रागिनी की तहरीर पर चितबड़ागांव थाने में आरोपी महिला रोली के खिलाफ BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. रागिनी ने अपनी शिकायत में बताया कि संदीप पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थे. संदीप ने अपनी पत्नी को बताया था कि रोली उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, पैसों की मांग कर रही है और उन्हें अपनी पत्नी रागिनी से मिलने भी नहीं दे रही है.

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फेसबुक के जरिए फंसाया, पहले भी दर्ज कराया था केस

जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला ने फेसबुक के जरिए दरोगा को अपने जाल में फंसाया था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि रोली ने दो साल पहले भी एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते एक सिपाही पहले से जेल में है. अब इस नए मामले में भी महिला की संदिग्ध भूमिका और ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है.

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रेलवे स्टेशन के पास से हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी महिला रोली को रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बगीचे से गिरफ्तार कर लिया है. एसपी इराज राजा ने स्पष्ट किया कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और यदि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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