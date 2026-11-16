इतिहास फिर दोहराएगा, Sam Altman की तरह Nvidia में वापसी करेंगे जेनसन हुआंग?

टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा सकता है. ChatGPT मेकर OpenAI के बॉस सैम ऑल्टमैन की तरह ही अब Nvidia के पूर्व सीईओ दोबारा कंपनी में वापसी कर सकते हैं, जिसका दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया है. हुआंग ने 5 दिन पहले 11 नवंबर को बतौर सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद कंपनी नया सीईओ नहीं खोज पाई है.

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दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलॉन मस्क समेत कई लोगों ने ऑनलाइन ओपन लेटर के तहत Nvidia कंपनी में जेनसन हुआंग की वापसी की मांग की है. इस ऑनलाइन अभियान को 1.58 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है.

ऑनलाइन ओपन लेटर में Nvidia के बोर्ड से अपील की गई है कि जांच पूरी तक जेनसन हुआंग की वापसी का रास्ता खुला रखा जाए. इस मुहीम में एपिक गेम्स के फाउंडर टिम स्वीनी और वाई कॉम्बीनेटर के प्रमुख गैरी टैन समेत टेक इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं.

हजारों लोगों ने खुद Nvidia कर्मचारी बताया

रिपोर्ट के मुताबिक, मुहीम में शामिल 7500 से ज्यादा लोगों ने खुद को Nvidia का कर्मचारी बताया है. हालांकि इस पर अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है.

हाल ही में खबर सामने आई थीं कि जेनसन हुआंग एनवीडिया में वापसी की संभावना पर करीबी लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं. हुआंग एनवीडिया के को-फाउंडर हैं और उन्होंने 33 साल में कंपनी को AI चिपमेकर के रूप में दुनिया की नंबर-1 कंपनी बनाया है.

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सैम ऑल्टमैन की वापसी से हो रही है तुलना

दरअसल, साल 2023 के नवंबर महीने में OpenAI के बोर्ड ने अचानक से सैम ऑल्टमैन को सीईओ पद से हटा दिया था, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों समेत कई टेक लीडर्स ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

फिर एक ओपन लेटर के जरिए बोर्ड से ऑल्टमैन की वापसी की मांग की थी. कई कर्मचारियों ने वॉर्निंग तक दे डाली थी कि अगर वे ऑल्टमैन को वापस नहीं लेंगे तो वे माइक्रोसॉफ्ट जले जाएंगे. फिर करीब एक सप्ताह के अंदर उनकी वापसी की समझौता हुआ और उन्होंने दोबारा सीईओ की जिम्मेदारी संभाली.

Nvidia के बोर्ड को लेना है आखिरी फैसला

OpenAI की तरह क्या Nvidia का बोर्ड भी अपने सीईओ की वापसी का रास्ता खोलेगा या नहीं, यह फैसला Nvidia के बोर्ड को ही लेना है. इस संबंध में बोर्ड ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है लेकिन बोर्ड पहले ही कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त कर चुका है और स्थायी सीईओ की तलाश का ऐलान भी कर चुका है.

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जेनसन हुआंग ने क्यों दिया है इस्तीफा

जेनसन हुआंग के एनवीडिया से इस्तीफा देने के पीछे अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि उनके एक्स्ट्रा मैरेटियल अफेयर और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित चिताओं को सबसे अहम कारण बताया गया है.

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