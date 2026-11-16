अब सिर्फ स्विंग और यॉर्कर नहीं... अर्शदीप सिंह के तरकश में जुड़े दो नए तीर, बल्लेबाजों की बढ़ी मुश्किल

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की पहचान अब तक नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने वाले गेंदबाज की रही है. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका एक नया रूप देखने को मिला. इस बार अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी के दो ऐसे हथियार दिखाए, जिन्होंने कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. पहला था उनकी खतरनाक बाउंसर और दूसरा वॉबल सीम गेंद. इन दोनों के इस्तेमाल ने अर्शदीप को पहले से ज्यादा खतरनाक और मुकम्मल तेज गेंदबाज बना दिया है.

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भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की. इस सीरीज में अर्शदीप की गेंदबाजी का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल रहा. आमतौर पर स्विंग और यॉर्कर के लिए पहचाने जाने वाले अर्शदीप ने इस बार बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने के लिए बाउंसर का जमकर इस्तेमाल किया. आंकड़े बताते हैं कि वह इस सीरीज में शॉर्ट गेंद डालने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे.

47.30 प्रतिशत गेंदें शॉर्ट लेंथ की

सीरीज में कम से कम 100 गेंदें डालने वाले गेंदबाजों में अर्शदीप ने अपनी 47.30 प्रतिशत गेंदें शॉर्ट या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर डालीं. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ भारत के गुरनूर बरार रहे, जिन्होंने 59.32 प्रतिशत गेंदें इसी लेंथ पर फेंकीं. अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन (47.10 प्रतिशत), जैकब डफी (46.67 प्रतिशत) और मैथ्यू फिशर (41.67 प्रतिशत) जैसे गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया.

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सिर्फ शॉर्ट गेंद डालना ही अर्शदीप की कामयाबी नहीं थी. असली बात यह थी कि बल्लेबाज उनकी इन गेंदों को ठीक से खेल नहीं पा रहे थे. आंकड़ों के मुताबिक, अर्शदीप की शॉर्ट गेंदों के खिलाफ बल्लेबाजों का कंट्रोल प्रतिशत सिर्फ 60 रहा. यानी उनकी छोटी गेंदों पर बल्लेबाजों को काफी परेशानी हुई. गुरनूर बरार इस मामले में भी सबसे आगे रहे, जिनकी शॉर्ट गेंदों के खिलाफ बल्लेबाजों का कंट्रोल प्रतिशत 58.10 था.

पहले मैच से ही दिखा बाउंसर का असर

अर्शदीप की बाउंसर ने सीरीज के पहले वनडे में ही अपना असर दिखा दिया था. ऑकलैंड के ईडन पार्क में उन्होंने मैच जिताऊ गेंदबाजी करते हुए 70 रन देकर चार विकेट लिए. इस मैच में उनके शुरुआती दो विकेट शॉर्ट गेंदों से आए थे. सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने इसी हथियार से न्यूजीलैंड को झटका दिया.

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210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 64 रनों पर सिर्फ एक विकेट गंवाया था. दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाजों की जोड़ी जमती दिख रही थी. तभी अर्शदीप ने विल यंग को शानदार बाउंसर पर फंसा दिया. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से एंगल के साथ अंदर की ओर नहीं, बल्कि बल्लेबाज से दूर की तरफ निकाला और गेंद यंग के दाएं कंधे के ऊपर पहुंची. यंग ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख सके और अपना विकेट गंवा बैठे.

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अर्शदीप की शॉर्ट गेंदों की एक खासियत यह भी रही कि वे बल्लेबाज तक उम्मीद से ज्यादा तेजी से पहुंचती दिखीं. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर भी उनकी बाउंसर से बच नहीं सके. आखिरी मैच में जब न्यूजीलैंड के छह विकेट गिर चुके थे और जीत के लिए 74 रन चाहिए थे, तब अर्शदीप की तेज शॉर्ट गेंद सैंटनर की कलाई पर जा लगी. यह गेंदबाजी की रफ्तार के साथ उनके एक्शन की भी ताकत दिखाती है.

भारत के कार्यवाहक वनडे कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्शदीप की बाउंसर को उनकी खासियत बताया. उनके मुताबिक, अर्शदीप का एक्शन तेज है और वह गेंद डालते समय ज्यादा उछलते नहीं हैं. इससे बल्लेबाज को बाउंसर के लिए पहले से तैयारी करने का संकेत नहीं मिल पाता. गेंद पिच पर पड़ने के बाद भी तेजी से निकलती है और बल्लेबाज को संभलने का मौका कम मिलता है.

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वॉबल सीम से भी बल्लेबाजों को उलझाया

अर्शदीप का दूसरा नया हथियार वॉबल सीम गेंद रही. उन्होंने इस सीरीज में इसका इस्तेमाल नई गेंद से लेकर पारी के अलग-अलग चरणों में किया. वॉबल सीम में गेंद की सीम सीधी और स्थिर रहने की बजाय डगमगाती हुई निकलती है. पिच पर पड़ने के बाद गेंद की दिशा में अनिश्चितता पैदा होती है. अर्शदीप ने इसका इस्तेमाल बल्लेबाजों को यह समझने में उलझाने के लिए किया कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी.

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दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ वह गेंद को बाहर की ओर निकालने और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अंदर की तरफ लाने में सफल रहे. खासकर नई गेंद से उनकी यह कला ज्यादा प्रभावी रही. बल्लेबाज जब उनकी स्विंग होती गेंद के हिसाब से खुद को तैयार करते, तब वॉबल सीम गेंद उन्हें चौंका देती.

सीरीज के आखिरी मैच में अर्शदीप को इस गेंद से दो विकेट भी मिले. निक केली अंदर आती गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा बैठे और बोल्ड हो गए. वहीं क्रिस्टियन क्लार्क बाहर निकलती गेंद पर आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए और विकेट के पीछे कैच दे बैठे. खास बात यह रही कि क्लार्क का विकेट अर्शदीप ने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लिया. दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उन्होंने इस कोण का भी खूब इस्तेमाल किया.

वनडे में भी लगातार बढ़ रहा अर्शदीप का कद

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट (151) लेने वाले गेंदबाज हैं. इस फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने के बावजूद वह लंबे समय तक वनडे टीम के नियमित सदस्य नहीं बन पाए थे. नवंबर 2022 में वनडे डेब्यू से लेकर 2025 के अंत तक उन्होंने सिर्फ 14 वनडे खेले थे. लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद तस्वीर बदल गई.

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चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से अर्शदीप ने 14 वनडे खेले हैं. इस दौरान वो सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय गेंदबाज रहे हैं. उनके नाम 24 विकेट हैं, जो प्रसिद्ध कृष्णा के बराबर हैं. इस अवधि में कम से कम 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप का एवरेज 25.16 सबसे बेहतर रहा है. उनकी इकोनॉमी 5.37 रही, जो अक्षर पटेल (4.48) के बाद दूसरे नंबर पर है.

अर्शदीप की इस तरक्की के पीछे उनकी गेंदबाजी में आई विविधता अहम है. अब वह सिर्फ नई गेंद से स्विंग कराने या आखिरी ओवरों में यॉर्कर डालने पर निर्भर नहीं हैं. बाउंसर से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल सकते हैं और वॉबल सीम से उनकी तकनीक को परख सकते हैं. न्यूजीलैंड सीरीज ने दिखाया कि अर्शदीप के तरकश में अब सिर्फ दो पुराने तीर नहीं, बल्कि दो नए हथियार भी जुड़ चुके हैं. यही बदलाव उन्हें भारत के लिए वनडे में भी लगातार अहम गेंदबाज बना रहा है.

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