TMC पर किसका कब्जा? ममता गुट ने ECI को सौंपी 17 सांसदों की लिस्ट, कहा- त्रिपुरा-मेघालय में भी हमें मान्यता

तृणमूल कांग्रेस के नाम और सिंबल को लेकर चल रही खींचतान के बीच ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए दस्तावेज सौंप दिए हैं. AITC के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने ममता बनर्जी गुट ने अपने सांसदों की सूची, राज्य समितियों और दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्ती पार्टी होने से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए हैं.

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सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी गुट ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों की जानकारी और सभी समितियों की सूची भी आयोग को सौंप दी है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी 17 सांसदों और मेघालय के विधायकों का विवरण भी जमा किया गया है. ममता गुट ने बताया कि उसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में मान्यता प्राप्त है. इसके साथ ही ममता गुट ने राज्य इकाइयों से संबंधित सभी दस्तावेज भी आयोग को दे दिए हैं.

ऋतब्रत गुट ने नहीं जमा किए दस्तावेज

सूत्रों के मुताबिक, ममता गुट का कहना है कि ऋतब्रत गुट (बागी गुट) को कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जरूरी हलफनामा जमा करना था, वह उन्होंने नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक, ममता गुट ने अपने सभी हलफनामे और जरूरी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे हैं.

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ममता बनर्जी गुट का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, ऋतब्रत गुट की ओर से उन्हें हलफनामों की प्रतियां दी जानी थी लेकिन उन्होंने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किया है.

गौरतलब है, चुनाव आयोग में TMC के नाम और सिंबल को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों ही गुट पार्टी पर अपना अधिकार जता रहे हैं. फिलहाल ममता बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग को अपने दस्तावेज सौंपे हैं.

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