दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में 10 साल की बच्ची के साथ पार्क में यौन उत्पीड़न की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोपी ने बच्ची को जबरन पार्क में खींचकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की. हालांकि, बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ. लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो पहले भी POCSO के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है.

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घटना भरत नगर थाना क्षेत्र के एक पार्क की है, जहां मंगलवार को आरोपी ने बच्ची को पकड़ लिया. आरोप है कि उसने बच्ची को जबरन पार्क में खींचने और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की. इस दौरान बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की.

घटना मंगलवार दोपहर करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. उस वक्त पार्क में काफी लोग मौजूद थे. आरोपी राजेश कुमार ने बच्ची को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश शुरू कर दी. आसपास मौजूद लोगों की नजर जब आरोपी की हरकत पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है. बच्ची को पार्क में जबरन खींचने और उसके कपड़े उतारने की कोशिश के आरोपों की जांच की जा रही है.

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जांच में आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि राजेश कुमार पहले भी POCSO के एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. उस मामले में उसे 7 साल की सजा मिली थी. अब एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है. पुलिस आरोपी के पिछले मामले और मौजूदा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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