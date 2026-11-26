HMD ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन HMD Rise लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन को 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में उतारा है. इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,999 रुपये है.

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खास बात यह है कि फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाला AI फीचर भी मिलता है. इसके अलावा इसमें 13MP का डुअल रियर कैमरा और Android 16 Go Edition दिया गया है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और सभी फीचर्स.

HMD Rise की कीमत और अवेलेबिलिटी

HMD Rise को भारत में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी Day 1 स्पेशल लॉन्च कीमत 9,999 रुपये है. इस कीमत में सभी ऑफर्स शामिल हैं. फोन की बिक्री 2 दिसंबर से Flipkart पर शुरू होगी. कलर ऑप्शन की बात करें तो इसे Indigo Silver, Midnight Gold और Emerald Gold में पेश किया गया है.

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HMD Rise में मिलेंगे ये फीचर्स

HMD Rise में 6.517 इंच की डिस्प्ले दी गई है. फोन में Unisoc 9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है. इसके साथ 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 Go Edition पर काम करता है. कंपनी इसमें दो साल तक हर तीन महीने में सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है.

22 भारतीय भाषाओं वाला AI भी मिलेगा

इस फोन की एक खास बात इसमें मिलने वाला Indus by Sarvam AI है. यह AI 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. कंपनी के मुताबिक, इसका सर्वर और डेटा भारत में ही होस्ट किया जाता है. यानी यूजर्स को भारतीय भाषाओं में AI इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

इसके अलावा फोन में सरकार के Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म का ऑप्शनल सपोर्ट भी दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन चेक कर सकते हैं. फोन खोने या चोरी होने पर उसे ब्लॉक और ट्रैक करने के साथ संदिग्ध फ्रॉड कॉल और मैसेज की शिकायत भी कर सकते हैं.

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कैमरा और बैटरी की डिटेल

फोटोग्राफी के लिए HMD Rise में 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है. चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिलता है. इसके साथ बॉक्स में चार्जर भी दिया जा रहा है. फोन में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मौजूद है. कंपनी के मुताबिक, HMD के भारत में 275 केयर सेंटर हैं और 18 हजार से ज्यादा पिन कोड पर पिकअप-ड्रॉप सर्विस अवेलेबिलिटी है.

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