असम के बोंगाईगांव जिले में पुलिस ने एक अभियान चलाकर 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. ये सभी ऑटो-रिक्शा से जिला सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने इन्हें जोगीघोपा थाना क्षेत्र के नरनारायण सेतु के पास से पकड़ा। यह कार्रवाई तड़के की गई.

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पुलिस के मुताबिक, सीमावर्ती राज्यों से जिले में कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की आवाजाही को लेकर एक विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर विशेष अभियान की योजना बनाई गई. इसके बाद पुलिस टीम ने नरनारायण सेतु के पास निगरानी और कार्रवाई की.

पुलिस की ओर से पकड़े गए लोगों की पहचान अहद अली, अमीन खान, अमीनुल इस्लाम, असदुल अली, इसारुल इस्लाम, जेम शेख, मसारुल इस्लाम, मिजेन शेख, मिथुन शेख, मोहम्मद रशेल अली, मोहम्मद मतलेब, परवेज शेख और समीम अली के रूप में बताई गई है. पुलिस के अनुसार, ये सभी बांग्लादेश के मूल निवासी हैं.

SP ने की कार्रवाई की पुष्टि

बोंगाईगांव के पुलिस अधीक्षक नुमूल महता ने भी इस अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें बांग्लादेशी मूल के 13 लोगों को पकड़ा गया है.

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सीमावर्ती इलाकों से लोगों की आवाजाही को लेकर मिली सूचना के बाद की गई यह कार्रवाई जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम मानी जा रही है. फिलहाल पुलिस ने 13 लोगों को पकड़े जाने की पुष्टि की है. उनकी नागरिकता, भारत में आने के कारण और आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

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