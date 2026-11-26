अच्छे हेडफोन में मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है साउंड. न सिर्फ तेज आवाज या भारी बेस, बल्कि म्यूजिक में छोटी-छोटी डिटेल्स सुनाई देना भी जरूरी है. Sennheiser Momentum 5 Wireless इसी उम्मीद के साथ आते हैं. भारत में इसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है. ये कंपनी बेहतरीन ऑडियो क्वॉलिटी प्रोडकट्स के लिए जानी जाती है. हमने इस वायरलेस हेडफोन्स को दो हफ्तों तक यूज किया है. ये कंपनी के प्रीमियम वायरलेस हेडफोन हैं, जिनमें बेहतर साउंड के साथ नॉइज कैंसलेशन, स्पेशियल ऑडियो और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं.

और पढ़ें

कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद मेरी राय है कि इन हेडफोन की सबसे बड़ी ताकत इनकी साउंड क्वालिटी और बैटरी है. हालांकि, इनकी कीमत को देखते हुए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए.

Momentum 5 Wireless: साउंड क्वॉलिटी

Momentum 5 Wireless में 42mm डायनामिक ड्राइवर दिए गए हैं. इनका साउंड गर्मजोशी वाला है, यानी बेस अच्छा महसूस होता है, लेकिन आवाज सिर्फ बेस तक सीमित नहीं रहती. गाने सुनते समय वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स भी अच्छी तरह सामने आती हैं. पॉप, रॉक और फिल्मों के म्यूजिक में इनका साउंड काफी मजेदार लगता है.

हालांकि, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल साउंड पसंद करते हैं या क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, तो आपको बास थोड़ा ज्यादा लग सकता है. अच्छी बात यह है कि Sennheiser के Smart Control Plus ऐप में 8-बैंड इक्वलाइजर मिलता है. इसकी मदद से आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड बदल सकते हैं.

Advertisement

ये हेडफोन aptX Adaptive और aptX Lossless के साथ AAC और SBC जैसे ऑडियो कोडेक भी सपोर्ट करते हैं. लेकिन बेहतर वायरलेस ऑडियो का फायदा उठाने के लिए आपके फोन में भी संबंधित कोडेक का सपोर्ट होना जरूरी है.

नॉइज कैंसिलेशन कितना अच्छा है?

इनमें आठ माइक्रोफोन के साथ हाइब्रिड अडैप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है. कंपनी का दावा है कि Momentum 4 के मुकाबले मिड-रेंज आवाजों को कैंसिल करने की कैपेसिटी तीन गुना तक बेहतर हुई है.

बाहर की आवाजों से ध्यान हटाकर म्यूजिक सुनने में ANC मदद करता है. ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर आसपास की आवाजें सुनी जा सकती हैं. लेकिन एक बात साफ है: नॉइज कैंसिलेशन अच्छा होना और दुनिया की हर आवाज पूरी तरह बंद हो जाना अलग बातें हैं. इस कीमत पर Sony और Bose जैसे ब्रांड भी मजबूत विकल्प देते हैं, इसलिए अगर आपकी पहली प्रायॉरिटी ANC है तो तुलना जरूर करें.

57 घंटे की बैटरी, बार-बार चार्जिंग की टेंशन कम

Momentum 5 Wireless की एक और बड़ी खूबी इसकी बैटरी है. कंपनी ANC चालू रहने पर 57 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक का दावा करती है. सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर सात घंटे तक इस्तेमाल का दावा भी है. USB-C से चार्जिंग होती है और पूरा चार्ज होने में करीब दो घंटे लगते हैं. रियल यूज में कंपनी अपने दावे पर लगभग खरी उतरती है, क्योंकि एक बार फुल चार्ज करके मैने एवरेज यूज में इसे हफ्ते भर चलाया है.

Advertisement

मेरे हिसाब से इतने महंगे वायरलेस हेडफोन में लंबी बैटरी काफी मायने रखती है. बार-बार चार्जर खोजने की जरूरत कम होती है, खासकर अगर आप इन्हें काम, सफर और घर पर लगातार इस्तेमाल करते हैं. असल बैटरी बैकअप आवाज की वॉल्यूम और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा.

एक दिलचस्प फीचर इसकी बदली जा सकने वाली बैटरी है. लंबे समय बाद बैटरी कमजोर पड़ने पर पूरे हेडफोन बदलने के बजाय बैटरी बदलना मुमकिन है. यह ऐसी सुविधा है जो प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए. क्योंकि कई बार बैटरी इश्यू होने की वजह से रिपेयर का खर्चा डबल हो जाता है.

डिजाइन और कंफर्ट

Momentum 5 Wireless का डिजाइन क्लीन और प्रीमियम है. ये ओवर-ईयर हेडफोन हैं और इनका वजन करीब 290 ग्राम है. ईयर कप कानों को ढकते हैं और हेडबैंड को लंबे समय तक पहनने के हिसाब से बनाया गया है. हालांकि, आराम हर व्यक्ति के सिर और कानों के साइज पर निर्भर करता है. लंबे समय तक लगाए रख सकते हैं और आपको ये बोझ भी नहीं लगेगा.

इनका एक छोटा नुकसान यह है कि ये पूरी तरह कॉम्पैक्ट होकर फोल्ड नहीं होते. सफर में बैग में रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए. साथ ही, इन्हें पानी और पसीने से सुरक्षा की कोई आधिकारिक IP रेटिंग नहीं मिली है. इसलिए वर्कआउट के लिए इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी होगी.

Advertisement

कॉल, कनेक्टिविटी और बाकी फीचर्स

इनमें Bluetooth 5.4, मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी और बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन मिलते हैं. मल्टीपॉइंट से हेडफोन को दो डिवाइस के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे लैपटॉप पर काम करते हुए फोन पर कॉल आने पर डिवाइस बदलना आसान होता है.

इनमें Dolby Atmos के साथ स्पेशियल ऑडियो और हेड-ट्रैकिंग भी है. इसका मकसद म्यूजिक को ज्यादा इमर्सिव बनाना है, हालांकि इसका अनुभव कंटेंट और डिवाइस के हिसाब से बदल सकता है. USB-C और 3.5mm कनेक्शन से वायर्ड ऑडियो का ऑप्शन भी मिलता है.

क्या ₹49,990 में खरीदना चाहिए?

Sennheiser Momentum 5 Wireless की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर कीमत ₹49,990 दर्ज है, हालांकि बिक्री के दौरान कीमत बदल सकती है. इस बजट में ये उन लोगों के लिए अच्छे विकल्प हैं जो साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी, अच्छे ऐप कंट्रोल और बदली जा सकने वाली बैटरी को महत्व देते हैं.

लेकिन अगर आपको बाजार में सबसे बेहतरीन नॉइज कैंसिलेशन चाहिए, ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए या सिर्फ कीमत के हिसाब से सबसे ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो दूसरे विकल्प भी देखने चाहिए.

मेरे लिए Momentum 5 Wireless की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये म्यूजिक सुनने के अनुभव और रोजमर्रा की उपयोगिता के बीच अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं. ये हर मामले में सबसे आगे नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता अच्छी साउंड क्वालिटी और लंबी बैटरी है, तो इन्हें अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हैं.

Advertisement

आजतक रेटिंग: 8/10

---- समाप्त ----