मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित कैंट रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने आबूलेन के होटल स्क्वायर के मैनेजर कृष्णा और मालिक गोविंद चौरसिया को गिरफ्तार किया है. होटल में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले की विवेचना में दोनों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद से वे वांछित चल रहे थे. पहले मुख्य आरोपी सलमान पर कार्रवाई करने के बाद पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर दोनों आरोपियों को कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक से पकड़ा और न्यायालय में पेश किया.

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सीसीटीवी वीडियो से सुर्खियों में आया था मामला

दरअसल, आबूलेन स्थित होटल स्क्वायर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था. वीडियो में एक युवती होटल से 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते हुए बाहर निकलती दिखाई दी थी. उसके पीछे एक युवक भी दौड़ता नजर आया था, जो युवती को पकड़कर दोबारा होटल के अंदर खींचने का प्रयास कर रहा था. इस घटना के बाद युवती से मारपीट और बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप लगे थे.

मैनेजर कृष्णा का आपराधिक इतिहास आया सामने

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार होटल मैनेजर कृष्णा और मालिक गोविंद चौरसिया के खिलाफ सदर बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म, मारपीट, बंधक बनाने और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं. जांच में सामने आया कि होटल मैनेजर कृष्णा पर टीपी नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं. वहीं संचालक गोविंद चौरसिया के खिलाफ इस मामले के अलावा कोई अन्य मुकदमा पुलिस रिकॉर्ड में नहीं बताया गया है.

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कोर्ट में पेश किए गए दोनों आरोपी

मुख्य आरोपी सलमान के खिलाफ पहले कार्रवाई करने के बाद अब होटल मैनेजर और मालिक की गिरफ्तारी को पुलिस की जांच की अहम कड़ी माना जा रहा है. सदर बाजार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है.

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