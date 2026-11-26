सिंगर और एक्ट्रेस जोनिता गांधी ने हाल ही में शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन की झलक शेयर की. इंस्टाग्राम पर, जोनिता ने नए कपल के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें शादी की बधाई दी.

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फोटो में, जोनिता, अनिरुद्ध और काव्या के साथ पोज देती नजर आ रही हैं और तीनों कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं. इसी के साथ अफवाह पर भी विराम लग गया, जो लंबे समय से चला आ रहा था.

इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए जोनिता ने लिखा, "सबसे प्यारे नए जोड़े को बधाई."

यह पोस्ट अनिरुद्ध और काव्या के शादी समारोहों के कुछ दिनों बाद आई है. 11 नवंबर को ग्रीस में शादी करने के बाद, इस जोड़े ने चेन्नई में अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के लिए कई रिसेप्शन आयोजित किए.

अनिरुद्ध-जोनिता को लेकर अफवाह

हालांकि ये फोटो इसलिए भी खास है क्योंकि जोनिता और अनिरुद्ध के कथित पुराने रिश्ते को लेकर पहले से ही कई तरह की अफवाहें और कयास लगाए जाते रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई बातें हुई है. अब तस्वीर सामने आने के बाद फैंस के रिएक्शन भी वायरल हो रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर चर्चा

एक यूजर ने लिखा, 'जो लोग जोनिता गांधी और अनिरुद्ध के अफेयर को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई. अनिरुद्ध ने काव्या मारन से शादी कर ली है और जोनिता खुद उन दोनों को बधाई दे रही हैं - सबसे प्यारे नए कपल को बधाई! कुछ लोग तो शादी के कार्ड भी छपवा रहे थे... जोनिता ने खुद आपकी इन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'बीती अफवाहें, आज की मुस्कानें.'

Putting all rumours to rest ! Jonita Gandhi shares a picture with Anirudh and Kavya Maran from a wedding event, and it is now going viral on social media. #JonitaGandhi #Anirudh #KavyaMaran https://t.co/J9wjRgPTpd — Cinema Generation (@gencinemaOff) November 25, 2026



अनिरुद्ध-काव्या की शादी

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' (आत्म-सम्मान विवाह) समारोह के ज़रिए शादी की. यह शादी का एक ऐसा तरीका है जिसकी जड़ें तमिलनाडु में पेरियार ई.वी. रामासामी के नेतृत्व वाले सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी हैं. इस समारोह की पुष्टि डीएमके आईटी विंग के सचिव डॉ. टी.आर.बी. राजा ने की.

'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' में, दूल्हा और दुल्हन एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं और गवाहों की मौजूदगी में एक-दूसरे को माला या अंगूठियां पहनाते हैं. इसमें किसी तरह के जटिल धार्मिक रीति-रिवाजों की जरूरत नहीं होती. यह प्रथा समानता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है और 1967 से तमिलनाडु में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है.

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जोनिता और अनिरुद्ध का काम

जोनिता गांधी और अनिरुद्ध रविचंदर की बात करें तो, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई लोकप्रिय गानों पर एक साथ काम किया है. उनके कुछ मशहूर प्रोजेक्ट्स में फिल्म 'बीस्ट' का 'अरेबिक कुथु', 'डॉन' का 'प्राइवेट पार्टी' और 'डॉक्टर' का 'चेलम्मा' शामिल हैं, जो दर्शकों के बीच काफी हिट रहे. जोनिता ने अक्सर अनिरुद्ध के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज दी है और इस संगीतकार के साथ उनका प्रोफेशन जुड़ाव रहा है.

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