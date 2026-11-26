मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का है. मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और संपर्कों का दायरा भी बड़ा हो सकता है. आप अपनी मेहनत और तैयारी से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. व्यापारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी और व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. आलस्य को त्यागकर काम में तेजी बनाए रखें.

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शुभ रंग: लाल गुलाबी

शुभ अंक: 3, 6 और 9

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गा की पूजा-वंदना करें. लाल चुनरी चढ़ाएं और लोगों से मेलजोल बढ़ाएं.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए दिन अपनों के साथ खुशियां बांटने का है. घर में उत्सव और आयोजन का माहौल बन सकता है. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा और अतिथियों के आगमन से घर की रौनक बढ़ेगी. आपका मधुर व्यवहार लोगों का दिल जीत सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होने के संकेत हैं. घर में शुभ संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा और आप अपने वादे पूरे करने का प्रयास करेंगे.

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

शुभ अंक: 6 और 9

उपाय: देवी मां दुर्गा के दर्शन करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओपल धारण करने की सलाह दी गई है.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. आप अपने कला और कौशल से करीबियों को प्रभावित कर सकते हैं. नए कामों और गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे और साझा कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं. टीमवर्क से काम आगे बढ़ेंगे. संपर्कों का लाभ उठाने और अपनी साख मजबूत करने का मौका मिलेगा. सकारात्मक सोच बनाए रखें और योजनाओं को आगे बढ़ाएं.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 3, 5 और 6

उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा और आरती करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को अपने बजट का ध्यान रखना होगा. खर्च आमदनी से अधिक हो सकते हैं. रिश्तों की अनदेखी करने से बचें और करीबियों के लिए समय निकालें. निवेश से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन कामकाज प्रभावित हो सकता है. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें.

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 2, 3 और 6

उपाय: देवी मां कात्यायनी की पूजा-वंदना करें और मिष्ठान्न का भोग लगाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए कामकाज में उपलब्धियां हासिल करने का दिन है. आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में पद और प्रभाव बढ़ सकता है. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और कार्य विस्तार के नए अवसर मिलेंगे. धन लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें. प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रयास सफल हो सकता है और कामकाजी परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

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शुभ रंग: गहरा गुलाबी

शुभ अंक: 1, 3 और 9

उपाय: शक्ति स्वरूपा देवी मां भगवती की पूजा और आरती करें. प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक भाव बनाए रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े काम सहजता से पूरे हो सकते हैं. आपकी पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होने के संकेत हैं. विभिन्न मामलों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे. पैतृक पक्ष से जुड़े मामले बेहतर हो सकते हैं. अपने अनुभव का इस्तेमाल करें और करीबियों के साथ सुख के पल साझा करें.

शुभ रंग: समुद्री

शुभ अंक: 3, 5 और 9

उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें. दिव्य स्थल पर जाएं और मिष्ठान्न व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को कोई इच्छित सूचना मिल सकती है. करियर और व्यापार से जुड़े मामले बेहतर होने के संकेत हैं. भाग्य की सकारात्मकता बढ़ेगी और आप महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शिक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं. अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएं और लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें.

शुभ रंग: स्फटिक के समान

शुभ अंक: 6, 8 और 9

उपाय: देवी मां दुर्गा के दर्शन करें. धार्मिक कार्यों में शामिल हों और यथासंभव दान करें. तीर्थ यात्रा करें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को व्यावसायिक मामलों में पहल करने का मौका मिल सकता है, लेकिन नए कामों में उतावली न दिखाएं. जोखिमपूर्ण गतिविधियों से दूर रहें. परिस्थितियां मिली-जुली रह सकती हैं. किसी लालच या प्रलोभन में आने से बचें. किसी समझौते पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह विचार-विमर्श करें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और परिजनों की सलाह को महत्व दें. जिम्मेदारी से व्यवहार करना जरूरी है.

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 3, 6 और 9

उपाय: देवी मां को श्रंगार की वस्तुएं अर्पित करें. 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें और किसी पीड़ित की मदद करें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार में सुधार के संकेत हैं. व्यावसायिक अनुबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी और कामकाज के मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश सफल रहेगी. निजी मामलों पर ध्यान देने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी और प्रबंधन से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. भावनात्मक बातचीत में भी आप प्रभावी रहेंगे.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 3 और 9

उपाय: देवी मां काली की पूजा-वंदना करें. चांदी और सफेद वस्तुओं का दान करें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को सूझबूझ से आगे बढ़ने की सलाह है. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और करियर में स्थिति सामान्य बनी रह सकती है. साथियों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा. बजट के अनुसार चलना जरूरी होगा. लेनदेन में सावधानी बरतें और निवेश पर नियंत्रण रखें. किसी के बहकावे में आने से बचें. मेहनत पर भरोसा रखें और आने वाली बाधाओं को धैर्य से दूर करने का प्रयास करें.

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शुभ रंग: फिरोजी

शुभ अंक: 6, 8 और 9

उपाय: देवी मां भगवती की विधिवत पूजा करें. दुर्गाशप्तशती का पाठ करें और अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए पेशेवर मामलों में सक्रियता बनाए रखने का दिन है. मित्रों का समर्थन मिलेगा और अपनों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है. साहस और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के संकेत हैं. करीबियों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन का अवसर मिल सकता है. परिवार में सुख और आपसी भरोसा बढ़ेगा.

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6, 8 और 9

उपाय: आदिशक्ति देवी मां भगवती दुर्गा की पूजा-वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों का घर और परिवार पर फोकस बना रहेगा. व्यक्तिगत सुविधाओं को बढ़ाने और सुख-संसाधन जुटाने पर जोर रहेगा. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का सानिध्य मिलेगा. निजी मामलों में धैर्य और विनम्रता से काम लें. किसी की सुनी-सुनाई बात पर भरोसा करने से बचें. अपनों के साथ मतभेद दूर करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: कांसे के समान

शुभ अंक: 3, 6 और 9

उपाय: 'ओम् शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. देवी मां को श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और अपनों के साथ सामंजस्य बनाए रखें.

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