साहित्य आजतक के मंच पर मुनाफ लोहार और उनकी टीम का सूफी-इंडी अंदाज देखने को मिला. टीम ने बुल्ले शाह के मशहूर कलाम 'की जाणा मैं कौण बुल्लेया' से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की. सूफी संगीत की धुनों पर दर्शक झूम उठे. मुनाफ ने कहा कि यहां बुल्लेया हमें राह दिखाता है.

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मुनाफ और उनकी टीम ने सूफी संत बाबा बुल्ले शाह के कालजयी कलामों को आधुनिक इंडी संगीत और स्टोरीटेलिंग के साथ पेश किया. उनकी प्रस्तुति में सूफी शायरी और समकालीन संगीत का अनूठा मेल देखने को मिला.

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सूफी, लोक और इंडी संगीत का संगम

अहमदाबाद, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मुनाफ लोहार सूफी और इंडी गायक, गीतकार और कंपोजर हैं. वे अपनी सूफी शायरी, लाइव परफॉर्मेंस और 'द बुल्ले शाह प्रोजेक्ट' के लिए पहचाने जाते हैं. गुजरात और मुंबई में सक्रिय मुनाफ मूल रूप से सूफी गायक हैं. उनकी टीम सूफी-इंडी गानों को नए अंदाज में कंपोज और परफॉर्म करती है.

साहित्य आजतक में साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति से जुड़ी हस्तियां अपनी प्रस्तुतियों और विचारों के जरिए दर्शकों से रूबरू हो रही हैं. यह आयोजन साहित्य और कला के अलग-अलग रंगों को एक मंच पर लाने का मौका दे रहा है. कार्यक्रम के दौरान दर्शक साहित्यिक चर्चाओं के साथ संगीत की प्रस्तुतियों का भी आनंद ले रहे हैं.

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आजतक के मंच पर तीन दिनों का साहित्य का संगम

साहित्य आजतक में साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति से जुड़ी हस्तियां अपनी प्रस्तुतियों और विचारों के जरिए दर्शकों से रूबरू हो रही हैं. यह आयोजन 27 से 29 नवंबर तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है. महोत्सव में देशभर के लेखक, कवि, कलाकार और संगीतकार हिस्सा ले रहे हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्यिक चर्चाओं के साथ संगीत, कविता और कला की प्रस्तुतियां भी दर्शकों को देखने-सुनने को मिल रही हैं.

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