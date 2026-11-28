राजधान दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम साहित्य जगत की तमाम विधाओं और इसके धुरंधरों से गुलजार है. इंडिया टुडे ग्रुप के इस सलाना जलसे के आयोजन का शनिवार को दूसरा दिन रहा और इसका आगाज भी जन-जन के नायक श्रीराम की पावन कहानी से हुआ. मंच पर थे लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास, जो अपनी खास पेशकश 'अपने-अपने राम' के जरिए जनमानस को श्रीराम की जीवन कथा का मर्म समझा रहे थे.

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उनके सेशन का दूसरा दिन, रामकथा के सबसे रोचक और पावन प्रसंग के नाम रहा. यानी जनकपुरी मिथिला में श्रीराम और सीता का विवाह. उन्होंने भगवान राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग के जरिए प्रेम, समर्पण, दांपत्य जीवन, मित्रता और राजधर्म की व्याख्या की. उन्होंने मिथिला की सांस्कृतिक समृद्धि, वहां की विवाह परंपराओं और भगवान राम के साथ मिथिला के लोगों के अनूठे संबंधों का वर्णन किया. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म 'रामायण' के लिए राम-सीता के विवाह का गीत लिखने से जुड़े अनुभव भी शेयर किए.

अयोध्या पर बहुत बात होती है, मिथिला पर कम

कुमार विश्वास ने कहा कि अयोध्या पर बहुत बात होती है, लेकिन मिथिला पर कम बात होती है. उन्होंने कहा कि मिथिला के दरवाजे पर केवल भगवान राम नहीं आए थे, बल्कि प्रकृति के आठों याम और चारों धाम आए थे. इसी भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी रचना सुनाई.

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'कालचक्र को रोक निमिष में आठों याम पधारे हैं,

जनकपुरी की देहरी छूने चारों धाम पधारे हैं.'

कुमार विश्वास ने मंच से कवियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेम पर लिखिए, देश पर लिखिए, किसी भी विषय पर लिखिए, लेकिन यह दिव्य वाणी उस दिन धन्य होगी, जिस दिन आप राम पर लिखेंगे.

कुमार विश्वास ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी, संगीतकार एआर रहमान के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि माता सीता के विवाह के गीत को तैयार करने के लिए बार-बार मेहनत की गई. चेन्नई के स्टूडियो में पांच-पांच दिन काम करने के बाद भी जब संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो गीत पर दोबारा काम किया जाता था. सातवीं बार में लगा कि गीत ठीक बन गया है.

उन्होंने बताया कि गीत रिलीज होने के बाद वह चार शादियों में गए और चारों शादियों में जयमाला के समय यही गीत बजता हुआ मिला. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि ऐसा गीत लिखा जाए, जिसे हर बेटी अपने हाथ में वरमाला लेते समय बजते हुए सुनना चाहे.

विवाह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं

कुमार विश्वास ने राम-सीता के विवाह का उदाहरण देते हुए वर्तमान दौर में दांपत्य संबंधों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि विवाह कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है. यह एक-दूसरे के प्रति समर्पण सिखाता है. उन्होंने कहा कि आपके घरों का सबसे महत्वपूर्ण संबंध दांपत्य जीवन था और आपने उसी को खराब कर दिया. भारत में तलाक के मुकदमे बढ़ गए हैं. किसी के साथ असहज होकर जीना भी जीना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने अस्तित्व की सीमा तक सहज रहने का प्रयास तो करना चाहिए.

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उन्होंने विवाह समारोहों में जयमाला के दौरान होने वाली गतिविधियों पर भी तंज कसा. कुमार विश्वास ने युवाओं से कहा कि विवाह के मंडप में उस लड़की के सामने विनम्रता से अपना सिर झुका देना चाहिए, जो अपना परिवार छोड़कर आपके आंगन की श्री बनने के लिए हाथों में वरमाला लेकर खड़ी है. भगवान राम ने भी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाया था.

राम ने मिथिला में पहली बार चखा गालियों का स्वाद

कुमार विश्वास ने मिथिला में विवाह के दौरान गाली गीत गाने की परंपरा का भी रोचक वर्णन किया. उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अपने जीवन में सभी से प्रशंसा सुनी थी. ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की, पिता ने उनकी प्रशंसा की, यहां तक कि मरते हुए राक्षसों ने भी उनकी प्रशंसा की, लेकिन मिथिला में महिलाओं ने उन्हें विवाह के दौरान गालियां सुनाईं और वह मुस्कुराते हुए सुनते रहे. उन्होंने विनोदपूर्ण अंदाज में कहा कि राम ने उसी दिन संकल्प लिया होगा कि अगली बार पृथ्वी पर ऐसी जगह जन्म लेंगे, जहां गली-गली में गालियां पड़ें और फिर उन्होंने ब्रज में जन्म लिया.

अगर गाली देने वाला दोस्त नहीं है तो आप गरीब हैं

मित्रता का महत्व बताते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि आप कितने भी बड़े और अमीर हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जो आपको अधिकारपूर्वक गाली देकर बात कर सके, तो आप गरीब हैं. उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त का किस्सा भी सुनाया और अपनी एक पंक्ति सुनाई-

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'दोस्त न मिल सके, वो शोहरत-सामां न हो,

द्वारिका क्या है, जहां कोई सुदामा न हो.'

उन्होंने अपने पिता के छोटे से मकान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सीमित संसाधनों के बावजूद लोग मेहमानों को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते थे. आज परिस्थितियां बदल गई हैं. कुमार विश्वास ने रामायण के पात्रों के प्रतीकात्मक अर्थों की भी व्याख्या की. उन्होंने कहा कि राम धर्म हैं, सीता शांति हैं, हनुमान ज्ञान हैं और लक्ष्मण धैर्य हैं.

उन्होंने कहा कि राजा जनक को शांति रूपी सीता तब प्राप्त हुईं, जब वह अपनी प्रजा के दुख से दुखी होकर स्वयं हल चला रहे थे. उन्हें राजसभा में बैठे हुए सीता प्राप्त नहीं हुई थीं. इसका अर्थ है कि जो राजा जनता के हित के लिए जमीन पर उतरकर काम करेगा, उसे शांति प्राप्त होगी.

उन्होंने कहा कि शांति का विवाह धर्म से हुआ है. इसका संदेश यह है कि दुनिया का जो भी धर्म शांति का वरण करेगा, वह जीवित रहेगा, अन्यथा नष्ट हो जाएगा.

रामराज्य की बात करने वालों को समझना चाहिए दशरथ का उदाहरण

कुमार विश्वास ने सत्ता के प्रति मोह पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजा जनक को विदेह इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वह देह में रहते हुए भी देह से बाहर थे. किसी भी शासक के लिए सबसे सुंदर अवधारणा यही है कि वह सत्ता में रहते हुए भी अपनी शक्तियों के प्रति आसक्त न हो. उन्होंने कहा कि राजा दशरथ ने सुबह अपने सिर में एक सफेद बाल देखा और गुरु को बुलाकर कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब मेरे बेटे को सम्राट बना दीजिए.

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रामराज्य की बात करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए. आज राजा तब तक चार पहियों वाली कुर्सी पर बैठा रहता है, जब तक चार आदमी उसे कंधे पर उठाकर न ले जाएं. चाहे वह किसी भी दल का हो, राजा को अनासक्त होना चाहिए.

ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का मेल है राम-सीता का विवाह

कुमार विश्वास ने भगवान राम और माता सीता के विवाह को ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का मेल बताया. उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी राम और पृथ्वी की बेटी सीता का विवाह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है. पूरी प्रकृति सूर्य और पृथ्वी पर निर्भर है. उन्होंने नई पीढ़ी में कृषि और श्रम के प्रति सम्मान की कमी पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि किसान अपना पसीना बोता है, तब जाकर खेत में गन्ना उगता है और चीनी हमारी चाय और कॉफी तक पहुंचती है. ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता में से किसी एक की भी उपेक्षा करने वाली संस्कृति नष्ट हो जाएगी.

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