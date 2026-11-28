दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे 'साहित्य आजतक 2026' का दूसरा दिन शानदार रहा. स्टेज-3 पर आयोजित 'नए शायर, नया मिजाज' ने लोगों को बांधे रखा. जब भी कोई शायर या कवि के शेर और कविता की लाइनें दिल को छूती थी, तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंजने लगता था. शायरों और कवियों की महफिल शुरू होने से पहले ही काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे.

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शायरों और कवियों ने इस सत्र में एक बढ़कर एक शेर और कविताएं पेश किये गए. इसमें आयुष आवर्त, संजीव मुकेश, प्रीति त्रिपाठी और जुनैद कादिरी जैसे नए शायर और कवियों ने अपनी रचना पेश की. इस मुशायरे की शुरुआत आयुष आवर्त ने अपनी कविता से की.

किसी साहिल के नहीं.. शोख रवानी के हैं,

हम तो किरदार किसी और कहानी के हैं.

एक तो ऐसे ही दिलकश है ये दुनिया,

और तो और मेरे दिन भी जवानी के हैं.

जब ऐसी- ऐसी बातों पे ताने पड़े मुझे... खामोश रहकर रिश्ते निभाने पड़े मुझे.

एक दिन मैं दोस्त की बातों में आ गया.. फिर अपने ही घर से मुझे पैसे चुराने पड़े मुझे.

किस्से को सच मान न लेना, भोले चेहरे छल लेते हैं...

आग से हमको डर लगता है, इश्क में लेकिन जल लेते हैं.

सफर मुताबिक ढल लेते हैं... मीलों पैदल चल लेते हैं,

और किसी पर बस नहीं चलता... अपने ख्वाब कुचल लेते हैं.

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आयुष आवर्त के बाद जुनैद कादिरी ने माइक संभाला. उन्होंने आते के साथ दर्शकों से तालियों में कमी नहीं करने की अपील की. फिर अपने अंदाज में शेर पेश किया.

किसी ने रख दिया है सिर को मेरे शाने पर,

उसे हटाऊं या फिर छोड़ दूं बहाने पर.

उदास लोगों में एक बात तो ये अच्छी है..

उदास होते नहीं वो किसी के जाने पर,

और किसे सदाए लगाऊं यहां की दुनिया में...

कोई भी आता नहीं यहां बुलाने पर

दो चार लोग बाकी है पूरे जहान में... क्या देखता है तू भला टूटे मकान में,

इस तरह हमने इश्क किया है कि फिर कोई हिम्मत नहीं जुटा सका है खानदान में.

आखिर में तो फिरौन को भी हारना पड़ा, फिर किस लिए है जान भारी गुमान में,

यकीन है मुझे कभी आएगा यजीद... रखा हुआ है तीर मैंने भी कमान में.

लड़कों की तो बात अलग है, रात बिता दे सड़कों पर,

घर की लड़की को छत पर भी पर्दा करना पड़ता है...

जुनैद के बाद मंच पर प्रीति त्रिपाठी का आगमन हुआ. उन्होंने स्टेज पर मौजूद कवियों और दर्शकों का अभिवादन करते हुए मां शारदे को नमस्कार किया. उन्होंने कहा कि मैं कुछ प्रेम- प्यार की बातें करने आई हूं. प्रेम एक बार हो जाए, तो फिर किसी नशे की जरूरत नहीं होती. मैं उसी प्रेम को जीती हूं और उसी को लिखती हूं और आप सब के सामने रखती हूं.

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नहीं ये जानती थी मैं मोहब्बत बेकरारी है

नशे में बह रही हूं मैं चढ़ी मुझ पर खुमारी है

इसे बस चैन आता है तुम्हारे पास होने से

दवा लगती नहीं कोई हुई ऐसी बीमारी है.

जरा सा मुस्कुरा लो तुम तो मेरी शाम बन जाए, कदम रख दो तो मेरा आशियां भी धाम बन जाए

सिया के राम मोहन राधिका जैसा परम पावन, तुम्हारे नाम से जुड़कर ये मेरा नाम बन जाए.

अंतिम प्रस्तुति इस स्टेज पर संजीव मुकेश ने दी. उन्होंने कहा कि मुझे साहित्य आजतक के मंच पर आने का बेसब्री से इंतजार था. मैं चाहूंगा कि आजतक के इस मंच से मैं आपलोगों को कुछ ऐसा सुनाऊं कि आपलोग मुझे कलतक याद रखें. उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से इंडिया टुडे ग्रुप जो इस साहित्य आजतक का आयोजन कर रही है. क्यों इतनी मशक्कत होती है इस आयोजन के लिए, आखिर कविता क्या करती है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा.

नेह, विश्वास और रिश्ते अपने घर को इससे सजा लीजिए,

पुष्प जैसे छुअन के लिए, पहले उनसे रजा लीजिए...

अब हवा हो रही बेरुखी, अपने भी दे रहे हैं दगा

गीत, कविता, गजल, प्रीत से जिंदगी का मजा लीजिए

अनटोल्ड मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले, गमछा घुमा- घुमाकर,

हमको कभी भी हल्के में ना आंकिएगा, हम है बिहार वाले, गर्दा उड़ाने वाले ..

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