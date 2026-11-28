अमेजन के घने जंगलों में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. सैकड़ों रंग-बिरंगे तोते नदी के किनारे एक साथ इकट्ठा होते हैं और वहां की मिट्टी खाने लगते हैं. आमतौर पर पक्षियों को फल, बीज, फूल और छोटे कीड़े खाते हुए देखा जाता है, लेकिन मिट्टी खाना उनकी एक खास प्राकृतिक आदत है. वैज्ञानिक भाषा में इस व्यवहार को जियोफैगी (Geophagy) कहा जाता है. यह केवल भोजन की तलाश नहीं, बल्कि पक्षियों के शरीर में जरूरी खनिजों की कमी पूरी करने और कुछ जहरीले प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को कम करने से जुड़ा व्यवहार है.

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क्या है जियोफैगी, क्यों मिट्टी खाते हैं तोते?

जियोफैगी का मतलब है मिट्टी या चिकनी मिट्टी का जानबूझकर सेवन करना. यह व्यवहार केवल अमेजन के तोतों तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई जीव-जंतु भी प्राकृतिक रूप से मिट्टी खाते हैं. अमेजन के तोते विशेष रूप से नदी किनारे मौजूद मिट्टी के ढलानों पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. इन जगहों को क्ले लिक्स (Clay Licks) कहा जाता है.

तोतों के लिए मिट्टी खाना उनके सामान्य भोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि उनके आहार को संतुलित करने का एक तरीका है. जंगलों में उन्हें मुख्य रूप से फल, बीज, पत्तियां और पौधों से मिलने वाला भोजन मिलता है. इस भोजन में कई पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ जरूरी खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते. ऐसे में मिट्टी उनके शरीर की खनिज संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है.

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मिट्टी से मिलता है जरूरी सोडियम

अमेजन के जंगलों में तोतों के मिट्टी खाने की एक बड़ी वजह सोडियम की उपलब्धता है. सोडियम शरीर के लिए जरूरी खनिज है. यह तंत्रिका तंत्र के कामकाज, मांसपेशियों की गतिविधियों और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

जंगलों में रहने वाले शाकाहारी पक्षियों को अपने सामान्य भोजन से पर्याप्त सोडियम मिलना हमेशा आसान नहीं होता. पौधों और फलों पर आधारित आहार में सोडियम की मात्रा कम हो सकती है. इसलिए मिट्टी के कुछ विशेष हिस्से उनके लिए खनिजों का अतिरिक्त स्रोत बन जाते हैं. हालांकि, हर तरह की मिट्टी में सोडियम की मात्रा समान नहीं होती. यही कारण है कि पक्षी विशेष स्थानों पर मौजूद मिट्टी को प्राथमिकता देते हैं.

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जहरीले पौधों से बचाती है मिट्टी?

तोतों के मिट्टी खाने के पीछे दूसरी महत्वपूर्ण वजह पौधों में मौजूद प्राकृतिक रासायनिक तत्व हैं. अमेजन के जंगलों में कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज और फल में टैनिन तथा अन्य कड़वे या संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले यौगिक मौजूद होते हैं. पौधे इन रसायनों का इस्तेमाल खुद को जानवरों से बचाने के लिए करते हैं.

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तोते कई बार ऐसे बीज और फल भी खाते हैं जिनमें ये यौगिक मौजूद होते हैं. यहां चिकनी मिट्टी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है. मिट्टी के सूक्ष्म कण कुछ रासायनिक यौगिकों को अपनी सतह से बांध सकते हैं. इस प्रक्रिया को Adsorption यानी अधिशोषण कहा जाता है. इससे कुछ हानिकारक तत्वों का पाचन तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मिट्टी हर तरह के जहर को खत्म कर देती है. इसका प्रभाव मिट्टी की संरचना और संबंधित रासायनिक तत्वों पर निर्भर करता है.

एक साथ सैकड़ों तोते क्यों जुटते हैं?

नदी किनारे मिट्टी खाने के लिए बड़ी संख्या में तोतों का जुटना भी अपने आप में दिलचस्प है. ये स्थान पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं. यहां अलग-अलग प्रजातियों के तोते एक साथ दिखाई दे सकते हैं. रंग-बिरंगे पक्षियों का एक साथ मिट्टी खाना अमेजन के जंगलों के सबसे आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता है.

ऐसे स्थानों पर पक्षियों का एकत्र होना उनके सामाजिक व्यवहार और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को भी समझने का अवसर देता है. हालांकि, हर पक्षी हर दिन मिट्टी खाने आए, यह जरूरी नहीं है.

अमेजन के तोतों का मिट्टी खाना इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति में जीव अपने भोजन और पर्यावरण के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं. इंसानों के लिए मिट्टी खाना असामान्य हो सकता है, लेकिन कुछ वन्य जीवों के लिए यह पोषण प्राप्त करने और पौधों के रासायनिक प्रभाव को कम करने की प्राकृतिक रणनीति है.

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इसलिए नदी किनारे मिट्टी खाते सैकड़ों तोते केवल एक खूबसूरत दृश्य नहीं हैं, बल्कि उनके व्यवहार, भोजन और पर्यावरण के बीच मौजूद जटिल संबंधों की कहानी भी बताते हैं.

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