आज के दौर में हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और भविष्य सुरक्षित करने की दौड़ में लगा है. कोई बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर रहा है तो कोई बुरे वक्त की चिंता में पैसा जोड़ रहा है. लेकिन क्या इस चक्कर में हम वर्तमान में जीना भूल रहे हैं? साहित्य आजतक 2026 के मंच पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धन, परिवार और जिंदगी के आनंद को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने समझाया कि पैसा कमाने के साथ जीवन का आनंद लेना भी जरूरी है.

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पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कई लोगों की आदत होती है कि थोड़ा पैसा बचाकर रखो, आगे बुरे वक्त में काम आएगा. लेकिन शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि अच्छा सोचकर चलो तो बुरा वक्त क्यों आएगा? उन्होंने समझाया कि हमेशा आने वाली परेशानियों की आशंका में जीने के बजाय सकारात्मक सोच रखनी चाहिए. इंसान को अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए.

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दो रोटी आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं

धन कमाने की होड़ पर उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि लोग बाबाओं के पास बहुत धन होने की बात करते हैं, लेकिन क्या वे सोने की रोटी खाते हैं या सोने के पलंग पर सोते हैं? दो रोटी आप भी खाते हैं और दो रोटी हम भी खाते हैं. सब्जी भी वही खाते हैं.

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उन्होंने कहा कि इंसान पूरी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगा रहता है, लेकिन कई बार उस पैसे का सुख भी नहीं ले पाता. ऐसे में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह आखिर किसके लिए इतनी दौड़भाग कर रहा है. धन कमाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जिंदगी का आनंद छोड़ देना ठीक नहीं है.

परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी है जरूरी

जीवन के उद्देश्य पर बात करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि परमात्मा ने इंसान को केवल अपने लिए नहीं भेजा है. उसे अपने जीवनसाथी, बच्चों और पूरे परिवार का भरण-पोषण भी करना है. इसलिए कमाना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है. हालांकि, इसके साथ अपने जीवन के अच्छे पलों को जीना भी नहीं भूलना चाहिए.

रील और इंस्टाग्राम देखने पर क्या बोले?

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा कि आजकल लोग रील देखते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो चलाने दीजिए. भगवान भी एक दिन पूछेंगे कि धरती पर जाकर क्या किया? उन्होंने अपने अंदाज में समझाया कि जीवन मिला है तो उसे आनंद और प्रेम के साथ जीना भी सीखना चाहिए.

धन और दिखावे का अंतर समझाते हुए उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति भी 50 रुपये के लोटे में जल भरकर हरिद्वार पहुंचता है. यानी इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, उसकी बुनियादी जरूरतें सीमित ही रहती हैं.

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