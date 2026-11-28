मध्य प्रदेश के इंदौर में दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर शादी के बाद से ही मारपीट और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

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मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाली अमरीन शेख की शादी वर्ष 2022 में उजेफा शेख के साथ हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था. वह मायके से कार लाने का दबाव बनाता था और दहेज में कुछ नहीं मिलने की बात कहकर उसके साथ मारपीट करता था.

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अमरीन के मुताबिक, उसके पिता ने शादी में स्कूटी दी थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कार देने की नहीं थी. इसके बावजूद पति लगातार कार की मांग करता रहा. आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसे साथ नहीं रखने की धमकी भी दी जाती थी.

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कार नहीं मिली तो तीन तलाक बोलकर छोड़ा

महिला की शिकायत के मुताबिक, पति ने कार नहीं लाने पर साथ रखने से इनकार कर दिया और उसे तीन तलाक बोल दिया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए चंदन नगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि अमरीन शेख की शिकायत पर पुलिस ने उजेफा शेख के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है.

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