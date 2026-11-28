सुपरस्टार सलमान खान अपनी मचअवेटेड फिल्म की रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 4 दिसंबर को आ रही इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं और प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. इसी बीच एक्टर विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म को लेकर अपनी राय रखी है.



उन्होंने साफ कहा कि जब बात भारतीय सेना के शौर्य, बहादुरी और हिम्मत पर बनी किसी फिल्म की हो, तो दर्शकों को आगे बढ़कर उसे सपोर्ट करना चाहिए.

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विवेक ओबेरॉय ने क्या कहा?

विवेक ओबेरॉय का मानना है कि कोई भी फिल्म अगर भारतीय सेना की वीरता और साहस के इर्द-गिर्द बुनी गई है, तो एक दर्शक के तौर पर हमें उसका साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों को खूब प्यार मिलना चाहिए. विवेक के मुताबिक, वर्दी पहनने वाले हमारे भाइयों और बहनों के प्रति दिल में सम्मान जगाने वाली हर फिल्म को कामयाबी मिलनी चाहिए.

अपूर्व लाखिया पर बोले

बातचीत के दौरान विवेक ने इस फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अपूर्व उनके दोस्त हैं और वह पहले 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में उनके साथ काम कर चुके हैं. विवेक ने अपूर्व को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें खूब सफलता दे और यह फिल्म लोगों को प्रेरणा भी दे.

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गौरतलब है कि विवेक का ये स्टेटमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच विवाद कितना गहरा है. दोनों सितारों के बीच 2003 का विवाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में से एक है, जिसकी शुरुआत ऐश्वर्या राय को लेकर हुए तनाव और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी.

मातृभूमि में चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, अभिश्री सेन, जेन शॉ, जावेद खान और विपिन भारद्वाज भी हैं. यह 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जिसका क्लैश श्रद्धा कपूर की ईठा से होगा.

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