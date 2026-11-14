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गन्ने का बकाया, बाढ़ का मुआवजा और नौकरी... इन मांगों के साथ आकाश आनंद ने बिजनौर से भरी हुंकार

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बाढ़ से हुए नुकसान, बेरोजगारी, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए.

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बिजनौर में आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया है (Photo-ITG)
बिजनौर में आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया है (Photo-ITG)

बिजनौर के अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बाढ़ से हुए नुकसान, बेरोजगारी, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए. आकाश आनंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जनता को सरकार के कामकाज का हिसाब मांगना चाहिए.

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर उठाए सवाल

आकाश आनंद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो किसान अपनी मेहनत से गन्ना उगाकर चीनी और गुड़ की मिठास तैयार करता है, आज उसी किसान की हालत खराब है. उन्होंने सवाल किया कि जिन चीनी मिलों पर किसानों का पैसा बकाया है, उनके मालिक किसानों को उनका ही पैसा उधार की तरह क्यों दे रहे हैं?

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उन्होंने कहा कि किसान अपने ही पैसे के लिए मिलों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है?

बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

बसपा नेता ने बिजनौर में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि गंगा नदी प्रकृति के लिए आवश्यक है, लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है तो किसानों की फसलें और उनकी मेहनत तबाह हो जाती है. बाढ़ का पानी कुछ समय बाद उतर जाता है, लेकिन किसान लंबे समय तक आर्थिक नुकसान झेलता रहता है. आकाश आनंद ने सरकार से सवाल किया कि बाढ़ के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा?

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7000 करोड़ के खर्च और खाली पदों पर सरकार को घेरा

आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों और अपनी तारीफ पर 7000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं. इसके बावजूद सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर से जुड़ी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

शिक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर भी निशाना

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि प्रदेश की जनता अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और परिवार की सुरक्षा चाहती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मौजूदा सरकार लोगों की इन बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रही है? आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हर साल 3000 से ज्यादा हत्या, 65 हजार से ज्यादा बलात्कार और 10 हजार से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापनों में अपनी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन अपराध के आंकड़े उसकी असलियत उजागर करते हैं.

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25 हजार स्कूल बंद करने का आरोप

आकाश आनंद ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि सरकार ने 25 हजार स्कूल बंद कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि जब स्कूल बंद करने की वजह पूछी जाती है तो सरकार पैसे की कमी का हवाला देती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के बजाय विज्ञापनों और प्रचार पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

मायावती सरकार के कार्यकाल की दिलाई याद

जनसभा में आकाश आनंद ने बसपा सरकार के 2007 से 2012 तक के कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि शासन और प्रशासन कैसे चलाया जाता है. आकाश आनंद ने लोगों से सवाल किया कि जो सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, क्या उसे दोबारा मौका दिया जाना चाहिए?

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