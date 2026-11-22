उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन NDA के भीतर सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर इस बार गठबंधन के दो सहयोगी दल आमने-सामने नजर आ रहे हैं. पिछली बार यह सीट निषाद पार्टी के खाते में गई थी. इस बार ओमप्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरुण राजभर के लिए यहां तैयारी शुरू कर दी है. खास बात यह है कि बीजेपी ने अभी सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा भी नहीं किया है. ऐसे में संजय निषाद की नाराजगी बढ़ गई है.

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अतरौलिया सीट पर राजभर की पार्टी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है. अरुण राजभर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं. दूसरी तरफ, अभी तक बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीटों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. बीजेपी और ओमप्रकाश राजभर की पार्टी के बीच भी बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं है. इसके बावजूद अतरौलिया पर राजभर की तैयारी ने गठबंधन के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पिछली बार निषाद पार्टी के खाते में थी सीट

अतरौलिया सीट पर पिछली बार बीजेपी ने निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया था. यहां से निषाद पार्टी ने इंजीनियर प्रशांत सिंह को उम्मीदवार बनाया था. उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव से हुआ था. इस चुनाव में प्रशांत सिंह करीब 17 हजार वोटों से हार गए थे.

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अब उसी सीट पर ओमप्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को उतारने की तैयारी में हैं. यही वजह है कि सीट बंटवारे से पहले ही अतरौलिया को लेकर गठबंधन में चर्चा शुरू हो गई है. राजभर की पार्टी ने यहां प्रचार भी शुरू कर दिया है, जबकि सीट किसे मिलेगी, इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है.

संजय निषाद ने उठाए सवाल

इस पूरे मामले पर संजय निषाद कई बार ओमप्रकाश राजभर पर नाराजगी जता चुके हैं. उनका सवाल है कि जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है, तो राजभर ने अपने स्तर पर अतरौलिया सीट कैसे तय कर ली. उनका कहना है कि सहयोगी दलों से बातचीत किए बिना इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक, निषाद पार्टी को इस बात पर आपत्ति है कि राजभर ने सीट को अपने बेटे के लिए पहले ही तय मान लिया है. हालांकि, पार्टी को अरुण राजभर के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर परेशानी नहीं है. उसकी मांग है कि अगर राजभर इस सीट को चाहते हैं तो गठबंधन में तय प्रक्रिया के तहत बातचीत होनी चाहिए.

राजभर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी सीट

अतरौलिया सीट अब ओमप्रकाश राजभर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है. वह अपने बेटे के लिए यहां पहले से तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ, निषाद पार्टी भी पिछली बार मिली सीट पर अपना दावा छोड़ने को लेकर सवाल उठा रही है.

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फिलहाल NDA में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि बीजेपी अतरौलिया सीट को लेकर क्या फैसला करती है. क्या यह सीट राजभर के बेटे अरुण को मिलेगी या निषाद पार्टी अपना दावा बरकरार रखेगी, इसका जवाब गठबंधन में होने वाली बातचीत के बाद ही सामने आएगा.



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