अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म, अपने परिवार को बचाने की विजय सलगांवकर की लड़ाई का आखिरी चैप्टर है. अगर आप इसके डिजिटल प्रीमियर का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.

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कब और कहां देखें?

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है और 27 नवंबर 2026 से स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. इस फिल्म की आधिकारिक लिस्टिंग अब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने शानदार प्रदर्शन किया था. फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत रही, जिसने भारत में अपने पहले दिन 62 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. अपने पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ रुपये (नेट) का कलेक्शन किया.

'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, 50वें दिन तक फिल्म ने भारत में लगभग 380.95 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर ली थी, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 456.06 करोड़ रुपये रहा. विदेशों से हुई कमाई लगभग 133.20 करोड़ रुपये रही, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 589.26 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया.

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लेकिन जिन लोगों ने यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देखी, उनके लिए अच्छी खबर है. यह जल्द ही OTT पर रिलीज होने जा रही है. 'दृश्यम 3' 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से प्रीमियर होने के लिए तैयार है.

इसमें अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आएंगे. विजय एक केबल ऑपरेटर है, जो अपनी बेटी के एक अपराध में फंस जाने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वह एक बेहद जटिल स्थिति का सामना करते हुए, जांच एजेंसियों से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है.

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की कास्ट और क्रू

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

अभिषेक पाठक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, साथ ही वे इसके सह-लेखक और सह-निर्माता भी हैं. फिल्म के गाने रवि बसुरूर, रोचक कोहली और कर्मा ने तैयार किए हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने दिया है। सुधीर के. चौधरी ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है और संदीप फ्रांसिस ने फिल्म की एडिटिंग की है.

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