मध्य प्रदेश के बैतूल में पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के पहले ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू करने की तैयारियों के बीच शनिवार को पहली बार एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई. जंगल की पगडंडियों पर सफारी जिप्सियों में सवार होकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बच्चों ने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं का जायजा लिया. खास बात यह है कि यह पहल सिर्फ पर्यटकों को जंगल की सैर कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी.

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महुपानी से शुरू हुई इस विजिट के दौरान लगभग 28 किलोमीटर के वन क्षेत्र में घोड़ीदेव व्यू पॉइंट सहित कई प्राकृतिक स्थलों का अवलोकन किया गया. इस पहल के साथ महुपानी में 42 लाख रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले सफारी प्रवेश द्वार, टिकट काउंटर और पर्यटन सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया गया. ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व में हिरण, सांभर, लोमड़ी और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों सहित समृद्ध जैव विविधता मौजूद है.

युवाओं को रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

वन विभाग की योजना है कि आने वाले समय में पर्यटक जिप्सी सफारी के जरिए इन जंगलों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें. इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल है. वन विभाग आसपास के गांवों के 27 युवाओं को सफारी गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है. इसके अलावा जिप्सी संचालन, ड्राइविंग और होमस्टे के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा.

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा रिजर्व के विकास और बटरफ्लाई पार्क के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व की पहली एक्सपोजर विजिट ने बैतूल में प्रकृति पर्यटन की नई उम्मीद जगाई है. अब देखना होगा कि जंगल सफारी की यह पहल कितनी जल्दी नियमित पर्यटन गतिविधि का रूप लेती है. लेकिन इतना तय है कि अगर योजनाएं धरातल पर उतरीं, तो बैतूल के जंगल पर्यटकों को रोमांच देने के साथ स्थानीय युवाओं की आजीविका का नया जरिया भी बन सकते हैं.

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