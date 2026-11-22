बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजापाकड़ और भसौन के बीच सुनसान इलाके की है. मृतक की पहचान वाजितपुर अशोक गांव निवासी संजय कुमार राय के रूप में हुई है. संजय गांव में दूध का कारोबार करते थे.

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बताया जा रहा है कि शनिवार की रात संजय घर से एक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर निकले थे. शादी की दावत में शामिल होने के बाद जब वह लौट रहे थे, तभी सुनसान रास्ते में अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और सिर में गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के बेटे ने बताया कि देर रात जब उन्होंने अपने पिता को फोन किया और घर लौटने के बारे में पूछा, तो उनकी हत्या की खबर मिली. इधर, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. बरियारपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव के अनुसार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान करने में जुटी है.

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