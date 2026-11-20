उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले रामनगरी अयोध्या राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रही है. इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सियासी सरगर्मी और जुबानी जंग तेज हो चुकी है. एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं, वहीं उनसे पहले आज यानी 20 नवंबर को बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद अयोध्या के सोहावल में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. सियासी गलियारों में दोनों प्रमुख नेताओं के अयोध्या प्रवास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

और पढ़ें

बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज सोहावल में आयोजित होने वाली इस बड़ी जनसभा के जरिए पार्टी की चुनावी तैयारियों का शंखनाद करेंगे. चूंकि आकाश आनंद लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नीतियों पर हमलावर रहे हैं, इसलिए अखिलेश के अयोध्या दौरे से ठीक पहले होने वाली इस रैली को एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'JCB से कुचलकर मौत हुई, अखिलेश जिम्मेदार...', बोलीं छात्र की मां, गोरखपुर में पीड़ित परिवार से मिले CM

इस विशाल सभा के माध्यम से बसपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इस मंच से जितेंद्र सिंह बबलू को उम्मीदवार बनाए जाने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. आकाश आनंद निरंतर रैलियां और जनसभाएं आयोजित कर चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं और इसी कड़ी में वे पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर रहे हैं.

Advertisement

बीकापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जितेंद्र सिंह बबलू

जितेंद्र सिंह बबलू वर्ष 2007 से 2012 के बीच इसी क्षेत्र से बसपा के विधायक रह चुके हैं. पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह रैली बसपा के शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा जरिया साबित होगी. आकाश आनंद जैसे युवा नेतृत्व को आगे रखकर बसपा रामनगरी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के प्रयास में जुट गई है.

सियासी जानकारों का मानना है कि बबलू सिंह की अगुवाई में हो रही इस गोलबंदी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बसपा अब महज प्रतीकात्मक विरोध तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सत्ताधारी दलों के मजबूत गढ़ों में सीधी चुनौती पेश करने के मूड में है.

यह भी पढ़ें: 'मथुरा का न्योता स्वीकार करें अखिलेश...', केशव मौर्य के बयान पर बोलीं अपर्णा यादव

उम्मीदवारी पर लग सकती है औपचारिक मुहर

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जितेंद्र सिंह बबलू इस सीट से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि आकाश आनंद की इस जनसभा में उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. यही वजह है कि रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए बबलू सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

Advertisement

जातीय समीकरणों के लिहाज से बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है. पूर्व में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके बबलू सिंह एक बार फिर इसे बसपा की झोली में डालने के लिए पूरी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं.

---- समाप्त ----