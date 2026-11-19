उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राम और कृष्ण मंदिर को लेकर कानपुर में बातचीत की. उन्होंने कहा है कि यह राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का विषय है. भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण लोगों के आराध्य हैं और हमेशा रहेंगे. वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अखिलेश यादव को मथुरा आने का निमंत्रण दिए जाने पर अपर्णा ने कहा कि उन्हें यह न्योता खुशी से स्वीकार करना चाहिए.

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अपर्णा यादव ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सनातन धर्म की दृष्टि से जरूरी था. वहीं, श्रीकृष्ण मंदिर को और भव्य बनाने का फैसला सरकार ने काफी पहले ही लिया था. उनके मुताबिक, इन धार्मिक विषयों को चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

'अखिलेश को मथुरा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए'

केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मथुरा आने का निमंत्रण दिया है. इस पर अपर्णा यादव ने इसे सकारात्मक पहल बताया. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए इस तरह के निमंत्रण दिए जाते हैं. जिन्हें भी बुलाया गया है, उन्हें खुशी से यह निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए.

वहीं गोरखपुर में अखिलेश यादव की PDA यात्रा के दौरान नाबालिग की मौत के मामले पर भी अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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अपर्णा ने कहा कि चुनावी रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों में नारेबाजी से लोगों में उत्साह पैदा होता है. लेकिन किसी भी दल के आयोजन में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है या घटना में उसकी भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. महिला आयोग भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिले.

महिला आयोग के 20 हजार लंबित मामलों का किया जिक्र

महिला आयोग के कामकाज और लंबित मामलों के आंकड़ों पर अपर्णा यादव ने कहा कि निर्देश मिलने पर पूरा डेटा सार्वजनिक किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 सितंबर 2024 को पद की शपथ ली थी. इसके करीब 10 दिन बाद आयोग का शुरुआती डेटा जारी किया गया था.

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अपर्णा के मुताबिक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों समेत 28 लोगों की टीम ने करीब 20 दिनों के अंदर लगभग 20 हजार लंबित मामलों का निस्तारण किया था. उन्होंने कहा कि आयोग के कामकाज से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए जा सकते हैं.





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