ओडिशा के गोपालपुर के पास शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे चक्रवाती तूफान अक्वान का लैंडफॉल शुरू होने के बाद उसका प्रभाव झारखंड तक पहुंच गया. राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद बारिश तेज होने की संभावना है.मौसम विभाग ने पांच जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो शनिवार सुबह 8:30 बजे तक लागू रहेगा.

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पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने चक्रवात को देखते हुए शुक्रवार को प्राथमिक कक्षाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है. आईएमडी ने धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़ और जामताड़ा में यलो अलर्ट है. रांची मौसम केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिन में बारिश तेज हो सकती है. कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ तूफान और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं भी चल सकती हैं. स्थिति 22 नवंबर से सुधरने लगेगी और 23 नवंबर से आसमान साफ होने की उम्मीद है.

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प्रशासन की तैयारी और अलर्ट

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. उनका मुख्य फोकस किसानों की खड़ी धान फसल पर है. राज्य में अब तक करीब 25 प्रतिशत धान की कटाई हो चुकी है, जबकि 75 प्रतिशत फसल अभी खेतों में खड़ी है. अगर चक्रवात के कारण लंबे समय तक भारी बारिश हुई तो किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बारिश से फसल क्षति होने पर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर तुरंत सर्वेक्षण कराया जाए. कृषि विभाग तथा जोनल और जिला प्रशासन मिलकर नुकसान का आकलन करें ताकि प्रभावित किसानों को सरकारी प्रावधानों के तहत राहत और मुआवजा मिल सके. स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है.

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किसानों और आम लोगों पर प्रभाव

झारखंड में धान मुख्य फसल है. इस मौसम में खड़ी फसल को भारी बारिश, तेज हवाओं या जलभराव से नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. प्रशासन ने राहत तंत्र सक्रिय कर रखा है. लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली के खंभों या कमजोर संरचनाओं से दूर रहें. स्कूल बंद होने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

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साइक्लोन अकवान मुख्य रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर लैंडफॉल कर रहा है, लेकिन उसकी बाहरी पट्टियां और नमी अंतर्देशीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है. झारखंड जैसे राज्य में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत हल्का होने की उम्मीद है, फिर भी सतर्कता जरूरी है. मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करते हुए प्रशासन और नागरिक दोनों स्तर पर तैयारियां जारी हैं. आगे की स्थिति पर नजर रखकर राहत कार्यों को मजबूत किया जाएगा.

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