उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने जोरो-शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में एक मंच पर नजर आए.

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ओवैसी और चंद्रशेखर मिलकर यूपी चुनाव लड़ने वाले हैं. उनके गठबंधन को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया है. इसी कड़ी में ओवैसी और चंद्रशेखर ने आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक साझा रैली की.

इस रैली में ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बुलडोजर से और एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होगा. ओवैसी ने आगे दावा किया कि 'बाबा (योगी आदित्यनाथ) के दिन भी अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं.'

RSS और संघ पर बरसे ओवैसी

रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने RSS और संघ परिवार को संविधान का दुश्मन बताया. उन्होंने कहा, 'RSS और संघ परिवार के लोग संविधान के दुश्मन हैं. याद रखिए, संविधान बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान और माल भी कुर्बान करना पड़े तो हमें आगे बढ़कर इस कुर्बानी को कबूल करना पड़ेगा.'

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'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा...'

ओवैसी ने इस दौरान दावे के साथ कहा कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, वो कुर्सी पर बैठेगा. अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा वो नेता बनेगा? उन्होंने कहा, अब अब्दुल वोटर नहीं बनेगा. अब्दुल अपनी पॉलिटिकल एजेंसी बनाएगा, अपनी लीडरशिप तैयार करेगा. अब्दुल अपने वोट के जरिए चंद्रशेखर आजाद को अपना मुख्यमंत्री बनाएगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकेगा.'

ओवैसी ने आगे कहा कि अगर संविधान कमजोर या बर्बाद होता है, तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा. खासतौर पर मुसलमानों, दलितों और कमजोर तबकों के लिए ये बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा, 'आज हम देखते हैं कि चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या कमजोर समाज, इन सभी की तकलीफें और परेशानियां एक जैसी हैं.'

सियासी समीकरणों पर बात करते हुए ओवैसी ने बताया कि स्वराज और जनता के राज के मायने किसी एक वर्ग या परिवार का शासन नहीं है. उन्होंने कहा, 'स्वराज का मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का राज हो जाए. जनता के राज का मतलब ये नहीं है कि ठाकुर राज हो जाए, यादव राज हो जाए या किसी एक परिवार का राज हो जाए.'

'कभी ठाकुर का राज होता है तो कभी यादव का'

उन्होंने कहा कि संविधान में दर्ज बराबरी और हिस्सेदारी को हासिल करना ही असली मकसद है. ओवैसी ने कहा, 'आज हमें बराबरी और हिस्सेदारी तो मिल जाती है, लेकिन जनता का राज नहीं होता. कभी ठाकुर का राज होता है तो कभी यादव का राज होता है. हम इन दोनों को नहीं मानेंगे.'

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ओवैसी ने मंच से जनता के राज को बहाल करने और संविधान को मजबूत करने की बात कही. उन्होंने बताया कि इसी मकसद से 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया गया है. उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) के दिन भी अब ज्यादा नहीं रह गए हैं. जनवरी-फरवरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान होगा.'



उन्होंने आगे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, 'नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को आप स्टैंड-अप कॉमेडियन भी कह सकते हैं. इस देश और उत्तर प्रदेश में जो जहर और नफरत बढ़ाई गई है, उसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं.'

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हम मरना पसंद करेंगे- ओवैसी



उन्होंने कहा, 'हम और चंद्रशेखर आजाद, हमारी पार्टी और उनकी पार्टी के लोग, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक उत्तर प्रदेश के गरीबों, कमजोरों और मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा. जुल्म करने वालों सुन लो, तुमने मुझ पर गोलियां चलाईं, तुमने चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाईं. हम मरना पसंद करेंगे, मगर जुल्म के खिलाफ खामोश बैठना पसंद नहीं करेंगे.'

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