संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि आम नागरिक को संविधान के हर अनुच्छेद या फैसले की जानकारी नहीं होती, लेकिन उसे यह जरूर याद रहता है कि उसकी बात सुनी गई या नहीं. उन्होंने कहा कि नागरिक यह याद रखते हैं कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हुआ या नहीं और जरूरत के समय न्याय व्यवस्था उनके साथ खड़ी रही या नहीं.

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CJI ने कहा कि आम नागरिक के लिए संविधान सिर्फ अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है. वह इसे तब महसूस करता है, जब प्रशासनिक फैसला निष्पक्ष हो, व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की जाए, किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिले और अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल रोका जाए.

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कम संसाधनों वाला व्यक्ति भी भरोसे के साथ पहुंचे

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान का सबसे सार्थक अनुभव तब होता है, जब बहुत कम संसाधन वाला व्यक्ति भी इस भरोसे के साथ किसी संस्थान तक पहुंच सके कि उसकी शिकायत पर निष्पक्ष सुनवाई होगी.

सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में हर संस्थान को अपने अधिकारों के साथ उनकी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए. संस्थागत संयम, आपसी सम्मान और जवाबदेही संवैधानिक लोकतंत्र के सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी हैं. हर संस्थान को दूसरे संस्थानों के संवैधानिक दायरे का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

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वकीलों को पेशेवर ईमानदारी की नसीहत

CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अधिकारी कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. उन्होंने वकीलों से कहा कि संस्थागत संवाद और भागीदारी में तर्क, पेशेवर ईमानदारी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान जरूरी है. अगर राजनीतिक एजेंडे को पेशेवर कर्तव्य का रूप दिया जाता है या निजी फायदे के लिए न्यायिक मंचों को निशाना बनाया जाता है, तो इससे पेशेवर ईमानदारी प्रभावित होती है.

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