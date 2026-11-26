शादी के बाद मिले गहने हर महिला के लिए खास होते हैं. कोई उन्हें संभालकर अलमारी में रखता है, तो कोई खास मौकों पर पहनता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला के साथ ऐसा मामला हुआ, जहां उसके शादी के गहने उसी घर से चोरी हो गए, जहां वे सुरक्षित रखे थे. चोरी का शक किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि परिवार में आने-जाने वाली एक रिश्तेदार पर गया.

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पुलिस के मुताबिक, महिला की ममेरी ननद ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अलमारी में रखे गहने चुरा लिए थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से करीब 2 लाख रुपये कीमत के गहने भी बरामद हुए हैं. यह पूरा मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी इलाके का है. हसारी की रहने वाली अंजली की शादी फरवरी 2026 में हुई थी. अंजली ने शादी में मिले गहनों को घर की अलमारी में संभालकर रखा था.

पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक, अंजली की ममेरी ननद कुमारी शालिनी का उनके घर अक्सर आना-जाना रहता था. उसे घर और अलमारी में रखे गहनों की जानकारी थी. आरोप है कि 25 अक्टूबर को शालिनी ने अपने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर अलमारी में रखे गहने पार कर दिए.

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अंजली को जब गहने गायब मिले तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की. अंजली ने 24 नवंबर को प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान शालिनी और उसके बॉयफ्रेंड संजय का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से चोरी किए गए गहने भी बरामद कर लिए गए.

प्रेमनगर थाना प्रभारी शेर सिंह के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने लालच में आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपये कीमत के जेव बरामद किए हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस मामले में खास बात यह है कि चोरी का आरोप किसी अनजान व्यक्ति पर नहीं, बल्कि परिवार में आने-जाने वाली रिश्तेदार पर लगा. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के गहने बरामद करने की बात कही है.

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