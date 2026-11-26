सपा नेता आजम खान ने ओवैसी और चंद्रशेखर की रैली में किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम घोषित किए जाने की चर्चाओं पर तंज कसा है. इसे लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरा ऐलान कर दें और मुझे प्रधानमंत्री बना दें.

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उन्होंने कहा कि मेरे नाम में तो सिर्फ 'वजीर' लगना बाकी है, 'आजम' तो मैं पहले से ही हूं.

इसके साथ ही आजम खान ने समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को लेकर कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि घोषणापत्र में क्या है. हालांकि, उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में जो भी होगा, वो समाज की भलाई के लिए होगा.

आजम ने कहा, 'अगर कोई कमी भी हुई तो ये कोई आसमानी किताब तो है नहीं. इसमें सुधार कर लेंगे. सरकार बननी चाहिए और निज़ाम-ए-ज़ुल्म खत्म होना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'कोई ये न समझे कि कोई अपने छोटे से मकसद के लिए हमें या कमजोर वर्ग को नुकसान पहुंचा सकता है. हमारी मजबूरी थी, हम जेल में थे तो लोमड़ियां गंगा पार करने लगी थीं, क्योंकि गंगा सूखी हुई थी, लेकिन अब गंगा बह रही है.'

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आजम खान ने कहा, 'लोग बहुत परेशान हैं. हिंदू-मुसलमान संघर्ष से लोग तंग आ चुके हैं. आप कितनी ही बड़ी बातें करें, कितने ही बड़े दावे करें, लेकिन सच्चाई लोगों के दिलों में उतर गई है.'

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