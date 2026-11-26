इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में दूल्हा- दुल्हन के हैरान कर देने वाली हरकतों से लेकर खाना परोसने के अजीबगरीब अंदाज तक के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे रील्स देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा.

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एक ऐसा ही वीडियो की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस वीडियो में जिस तरीके से लोगों को जूस परोसा जा रहा है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. इस वीडियो में जूस परोसते देख एक पल के लिए आपको लगेगा कहीं पेट्रोल पंप पर तो नहीं आ गए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @unfiltered_firozabad नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें किसी शादी समारोह की झलक दिखाई गई है, जहां मेहमानों खाना- पीना और जूस परोसा जा रहा है. वहां पेट्रोल पंप पर जैसी मशीन लगी होती है. वैसी एक मशीन लगी हुई है और उससे पंप वाला नोजल निकला हुआ है और एक कैटरिंग वाला उससे गिलास में ड्रिंक्स डालता दिखाई दे रहा है.

ड्रिंक्स और जूस परोसने का ये तरीका देखकर ऐसा ही लगता है जैसे लोगों को पेट्रोल पंप वाले नोजल से गिलास में पेट्रोल भरकर दिया जा रहा है. लेकिन, असल में वो मॉकटेल, जूस और दूसरे ड्रिंक्स है. जूस मशीन में बस पेट्रोल पंप की नोजल की तरह अलग से एक पाइप लगा दी गई है, जिससे ड्रिंक्स सर्व किए जा रहे हैं.

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पहली बार इस तरह से जूस या ड्रिंक्स परोसते देख कोई भी हैरान हो जाए. इस वीडियो को लेखने के बाद काफी लोगों ने अपने ऐसे ही रिएक्शन दिए. लोगों ने वीडियो पर खूब मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा है - इससे इथेनॉल जूस बांटा जा रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - भाई पेट्रोल बांट रहे हो या ड्रिंक्स.

वीडियो के मजे लेते हुए एक और यूजर ने लिखा है - पेट्रोल की मशीन में पेट्रोल ही अच्छा लगता है. वहीं दूसरे ने लिखा है - इससे गन्ने का जूस दिया जा रहा है यानी E100. एक शख्स ने लिखा है - ये वाला पेट्रोल पंप कितने में लग रहा है.

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