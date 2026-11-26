Palak Thepla Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में रंग-बिरंगी हरी-पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं. पालकर भी इन्हीं में से एक है. यह आयरन, फोलेट, विटामिन A, C और K जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसे डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में भी मदद मिलती है. ऐसे में आप सर्दियों के मौसम में पालक से कई टेस्टी डिश बना सकते हैं.

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आज हम आपको पालक का थेपल बनाना बताएंगे. इसे गेहूं के आटे, बेसन, दही, ताजे पालक और कुछ मसालों की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि यह टेस्टी होने के साथ बनाने में भी आसान है. इसे आप नाश्ते, बच्चों के टिफिन या ऑफिस लंच के लिए बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं पालक थेपला बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप गेहूं का आटा

1 कप बारीक कटा हुआ पालक

2 बड़े चम्मच बेसन

2 बड़े चम्मच दही

1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच तिल

½ चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच तेल (आटा गूंदने के लिए)

जरूरत के अनुसार तेल (थेपला सेकने के लिए)

पालक थेपला बनाते कैसे हैं?

पालक थेपला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और बेसन डालें. अब इसमें बारीक कटा हुआ पालक, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और सभी सूखे मसाले मिला दें. इसके बाद तिल, अजवाइन, नमक और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंद लें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत चिपचिपा. आटा तैयार होने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. सूखा आटा लगाकर इन्हें रोटी की तरह पतला बेल लें. अब तवा गर्म करें और उस पर थेपला डाल दें. दोनों तरफ हल्का तेल लगाकर मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेकें. जब थेपला दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. बस तैयार है टेस्टी और गर्मागर्म पालक थेपला. इसे आप दही, हरी चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं. सुबह की चाय के साथ भी इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है. सफर या ऑफिस के टिफिन में ले जाने के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है.

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