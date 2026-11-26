Palak Thepla Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में रंग-बिरंगी हरी-पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं. पालकर भी इन्हीं में से एक है. यह आयरन, फोलेट, विटामिन A, C और K जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसे डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में भी मदद मिलती है. ऐसे में आप सर्दियों के मौसम में पालक से कई टेस्टी डिश बना सकते हैं.
आज हम आपको पालक का थेपल बनाना बताएंगे. इसे गेहूं के आटे, बेसन, दही, ताजे पालक और कुछ मसालों की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि यह टेस्टी होने के साथ बनाने में भी आसान है. इसे आप नाश्ते, बच्चों के टिफिन या ऑफिस लंच के लिए बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं पालक थेपला बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 कप गेहूं का आटा
1 कप बारीक कटा हुआ पालक
2 बड़े चम्मच बेसन
2 बड़े चम्मच दही
1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट
½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ चम्मच हल्दी पाउडर
1 चम्मच तिल
½ चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक
2 बड़े चम्मच तेल (आटा गूंदने के लिए)
जरूरत के अनुसार तेल (थेपला सेकने के लिए)