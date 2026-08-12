CBSE कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया है. छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

और पढ़ें

यहां पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप cbseresult.nic.in, results.digilocker.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस साल CBSE क्लास 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 2,91,576 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था.

कितने छात्र हुए पास

बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए कुल 2,91,576 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 2,75,287 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों में 1,11,056 छात्र अपने अंकों में सुधार (इम्प्रूवमेंट) के लिए शामिल हुए, जबकि 1,64,231 छात्र कम्पार्टमेंट कैटेगरी में शामिल छात्रों में से 53.08 प्रतिशत पास हुए.

Important Update



CBSE has declared the Class XII Supplementary Examination Results 2026 today.

Results are available on the DigiLocker Results Portal: https://t.co/Gq7Xm7tZ24



For more details, please see the Press Release dated 12.08.2026 here: pic.twitter.com/JNn3E9WGVp — CBSE HQ (@cbseindia29) August 12, 2026

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर जाकर CBSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

Advertisement

इसके बाद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

रिजल्ट स्क्रीन पर शो होने लगेगा.

मार्कशीट में चेक करें ये जानकारी

छात्र का नाम

माता पिता का नाम

रोल नंबर

डेट ऑफ बर्थ

स्कूल का नाम

स्कूल कोड

विषयवार मार्क्स

कुल मार्क्स

रिजल्ट का स्टेटस

---- समाप्त ----