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5 स्टार होटल में बेटियों की हत्या से पहले पिता ने स्कूल नोटबुक में लिखा था सुसाइड नोट, ये थी कत्ल की असली वजह

बेंगलुरु के 5-स्टार होटल में दो बेटियों की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है. इमरान ने छोटी बेटी की स्कूल नोटबुक में सुसाइड नोट लिखा था. जिसमें उसने इस खूनी वारदात की वजह और पत्नी को लेकर अहम बातों का जिक्र किया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) के पास एक लग्जरी होटल में दो मासूम बच्चियों की हत्या के मामले की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता इमरान ने अपनी 5 और 10 साल की बेटियों को होटल के चौथी मंजिल के कमरे में कथित तौर पर गला घोंटकर मार डाला. इसके बाद उसने खुद की जान लेने की कोशिश की. पुलिस जब होटल के कमरे में पहुंची तो दोनों बच्चियां बेहोश और निढाल हालत में मिलीं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों बच्चों को उस हालत में देखना बेहद दर्दनाक था.

मृत बच्चियों की पहचान 5 साल की शेख ज़ेहरा और 10 साल की शेख ज़ोया के तौर पर हुई थी. इमरान एक निजी कैब कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था. घटना सोमवार को सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. घटना के बाद इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, उसकी हालत में सुधार होने के बाद इस मामले में उसका बयान दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और घटना से पहले की परिस्थितियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.

जांच के दौरान पुलिस को एक बेहद भावुक कर देने वाली चीज मिली. इमरान ने कथित तौर पर अपनी छोटी बेटी ज़ेहरा की स्कूल नोटबुक में दो पेज का सुसाइड नोट लिखा था. इस नोट में उसने अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. उसने यह भी लिखा कि वह अपनी बेटियों की कस्टडी पत्नी को देने के लिए तैयार नहीं था. पुलिस अब इस नोट को मामले की जांच में अहम सुराग के तौर पर देख रही है.

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सुसाइड नोट वाले पन्ने के ठीक बगल में बच्ची की बनाई हुई हेलिकॉप्टर की एक तस्वीर भी थी. माना जा रहा है कि यह ड्राइंग ज़ेहरा ने कुछ दिन पहले अपनी नोटबुक में बनाई थी. एक तरफ बच्ची की मासूम ड्राइंग थी और दूसरी तरफ उसके पिता ने कथित तौर पर मौत से पहले अपनी बातें लिखी थीं. जांच में सामने आई यह जानकारी इस घटना को और भी दुखद बना रही है. पुलिस अब नोट की सामग्री और घटना के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है.

परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, इमरान का व्यवहार काफी समय से संदिग्ध और कंट्रोलिंग बताया जा रहा था. आरोप है कि वह पत्नी की हर गतिविधि पर सवाल करता था और पड़ोस के दुकानदारों तथा सिक्योरिटी गार्ड्स से उसकी बातचीत को लेकर भी शक करता था. पत्नी ने कथित तौर पर अपने परिवार के लोगों को इमरान के इस व्यवहार के बारे में बताया था. इसके बाद परिवार के सदस्यों ने दोनों के बीच बातचीत कराकर विवाद सुलझाने की कोशिश भी की थी.

हालांकि परिवार की तरफ से कराई गई सुलह की कोशिशें सफल नहीं हुईं. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका था कि दोनों अलग होने की कगार पर पहुंच गए थे. सूत्रों के मुताबिक, पत्नी ने अलग होने के लिए खुला की प्रक्रिया शुरू करने की भी तैयारी कर ली थी. इसी बीच बेटियों की कस्टडी को लेकर विवाद और गहरा गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या बच्चों की कस्टडी ही इस वारदात की मुख्य वजह बनी.

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जांच में यह भी सामने आया है कि घटना वाले सोमवार की दोपहर इमरान की पत्नी ने उसे WhatsApp पर एक मैसेज भेजा था. बताया जा रहा है कि इस मैसेज में पत्नी ने कहा था कि वह छोटी बच्चियों की सही तरीके से देखभाल करने की स्थिति में नहीं है. कथित तौर पर उसने यह भी कहा कि बच्चियों की कस्टडी अब उसके पास नहीं रहनी चाहिए. पुलिस फिलहाल यह पता नहीं लगा पाई है कि इस मैसेज पर इमरान की क्या प्रतिक्रिया थी.

पुलिस इस चैट को भी जांच का हिस्सा बना रही है. अधिकारियों का कहना है कि इमरान अभी अस्पताल में है और उसने इस पूरे विवाद को लेकर पुलिस को अपना बयान नहीं दिया है. इसलिए फिलहाल उसकी तरफ से घटना से पहले क्या हुआ और उसने पत्नी के मैसेज को किस तरह लिया, यह स्पष्ट नहीं है. पुलिस उसके बयान के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और दूसरे लोगों से मिली जानकारी को भी जोड़ रही है.

पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इमरान ने अपनी दोनों बेटियों की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया. जांच अधिकारियों को आशंका है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद और बच्चों की कस्टडी का मुद्दा घटना का ट्रिगर हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी इसे अंतिम वजह नहीं माना है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वारदात के पीछे की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी.

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फिलहाल, पुलिस इमरान के ठीक होने का इंतजार कर रही है, ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके. इसके अलावा सुसाइड नोट, मैसेज, परिवार के सदस्यों के बयान और होटल में हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या से पहले और बाद में कमरे में वास्तव में क्या हुआ था. इस मामले में आगे की जांच के बाद कई और तथ्य सामने आने की संभावना है.

इस पूरे मामले में फिलहाल सबसे अहम सबूत बच्चियों की स्कूल नोटबुक में लिखा कथित सुसाइड नोट और पति-पत्नी के बीच हुई बातचीत है. पुलिस इमरान के बयान के साथ इन सभी सबूतों का मिलान करेगी. जांच का फोकस हत्या की वजह, बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद और इमरान के व्यवहार पर है. 

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