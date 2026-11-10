scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL में होगी 2 नई टीमों की एंट्री! पुणे और वडोदरा का नाम सबसे आगे, 8000 करोड़ से ज्यादा की लगेगी बोली?

आईपीएल का क्रेज हर साल के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है. मौजूदा समय में इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. लेकिन क्रिकेट फैन्स को साल 2028 से आईपीएल में 12 टीमों के बीच ट्रॉफी के लिए जंग देखने को मिल सकती है.

Advertisement
X
आईपीएल को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: BCCI)
आईपीएल को लेकर आई बड़ी खबर. (PHOTO: BCCI)

दुनिया की सबसे अमीर और पॉपुलर क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का दायरा अब और बड़ा होने जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) साल 2028 से आईपीएल में दो नई टीमों को शामिल करने की योजना बना रहा है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो नई टीमों की रेस में पुणे और वडोदरा शहर सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. ऐसा माना जा रहा है कि शहरों के नाम में आगे बदलाव भी संभव है. 

यह बड़ा विस्तार 2028 से 2032 के अगले मीडिया राइट्स साइकिल के साथ हो सकता है. बढ़ती ग्लोबल पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर नई फ्रेंचाइजी की कीमत 1 अरब डॉलर (करीब 8,300 करोड़ रुपये) से अधिक रहने का अनुमान है.

सम्बंधित ख़बरें

Anshul Kamboj
'13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने NZ में कैसे मचाया तहलका?
New Zealand's winning streak at home under threat
NZ के घर में भारत का 'महा-अटैक', 7 साल की बादशाहत खतरे में
Axar Patel of Delhi Capitals
IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा फैसला, अक्षर पटेल का नहीं होगा ट्रेड
IPL 2027 Trade
क्या अक्षर पहनेंगे CSK की पीली जर्सी? कौन होगा दिल्ली का नया कप्तान
Hardik Pandya, Arshdeep Singh
पंड्या के लिए अर्शदीप को छोड़ना पंजाब की भूल? उठे बड़े सवाल

इस नई बोली में सिर्फ भारतीय दिग्गज कारोबारी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के बड़े फैमिली ऑफिस, मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) के सोवेरिन वेल्थ फंड और ब्रिटेन की प्राइवेट इक्विटी फर्म 'परमीरा' जैसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स भी मोटा पैसा लगाने को बेताब दिख रहे हैं.

पुणे और वडोदरा ही क्यों?

Advertisement

पुणे शहर का आईपीएल से पुराना नाता रहा है. पुणे इससे पहले 'पुणे वॉरियर्स इंडिया' (2011-2013) और 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' (2016-2017) की मेजबानी कर चुका है. साल 2017 में पुणे की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी.

गुजरात को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी चल रही है. अहमदाबाद से महज 110 किमी दूर वडोदरा में इंटरनेशनल क्रिकेट का बेहतरीन माहौल है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की दावेदारी को देखते हुए इस शहर पर दांव लगाया जा रहा है.

टीमों की कीमतें क्यों छू रही हैं आसमान?

हाल ही में हुई दो बड़ी डील्स ने नई टीमों की कीमत का अंदाजा लगा दिया है. डियाजियो ने RCB को 1.78 अरब डॉलर (करीब 15,000 करोड़ रुपये) की वैल्यूएशन पर आदित्य बिड़ला ग्रुप और ब्लैकस्टोन जैसे दिग्गजों के कंसोर्टियम को बेचा है.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: '13 साल की उम्र से ही...', अंशुल कंबोज ने धोनी को लेकर खोला बड़ा राज, न्यूजीलैंड में कैसे मचाया तहलका?  

वहीं लक्ष्मी मित्तल फैमिली और अदार पूनावाला ने राजस्थान रॉयल्स को 1.65 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर खरीदा है. इससे पहले साल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स 940 मिलियन डॉलर और गुजरात टाइटंस 750 मिलियन डॉलर में बिकी थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL में होगी 2 नई टीमों की एंट्री! पुणे और वडोदरा का नाम सबसे आगे, 8000 करोड़ से ज्यादा की लगेगी बोली? |
    पूरा तेजस अपना... पायलट सीट ब्रिटेन की क्यों, खुद कब बनाएगा भारत? |
    'ऐसी कोई चर्चा नहीं', NCP के विलय की अटकलों पर रोहित पवार का बड़ा बयान |
    कानपुर: इटली से लौटी रईजादी ने THAR से अधेड़ को कुचला, थाने से मिली जमानत! मृतक का बेटा बोला- 'हमारी दिवाली अंधेरे में, वो मना रही जश्न' |
    Jensen Huang विवाद में अब Megaspeed की एंट्री, Nvidia की AI चिप्स को लेकर क्यों उठे सवाल? |
    Palak Tikki Recipe: पालक न खाने वाले बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे ये क्रिस्पी टिक्की, जानें आसान रेसिपी |
    क्या है हाइब्रिड बाउंड्री, जिसे खाली जमीन पर क्यों करवा रहे हैं लोग, खर्चा भी कम! |
    Priyanka Chopra Eating Prawns: 'लक्ष्मी पूजा के बाद प्रॉन?' दिवाली पार्टी में प्रियंका ने खाया नॉन-वेज, भड़के यूजर्स |
    बिहार में ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी सस्पेंड |
    Confirm Ticket: सुबह दिल्ली में बैठें... शाम में पटना, छठ पर कल से ये स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, चेक करें सीट
    Advertisement