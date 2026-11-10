IPL में होगी 2 नई टीमों की एंट्री! पुणे और वडोदरा का नाम सबसे आगे, 8000 करोड़ से ज्यादा की लगेगी बोली?

दुनिया की सबसे अमीर और पॉपुलर क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का दायरा अब और बड़ा होने जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) साल 2028 से आईपीएल में दो नई टीमों को शामिल करने की योजना बना रहा है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दो नई टीमों की रेस में पुणे और वडोदरा शहर सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. ऐसा माना जा रहा है कि शहरों के नाम में आगे बदलाव भी संभव है.

यह बड़ा विस्तार 2028 से 2032 के अगले मीडिया राइट्स साइकिल के साथ हो सकता है. बढ़ती ग्लोबल पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर नई फ्रेंचाइजी की कीमत 1 अरब डॉलर (करीब 8,300 करोड़ रुपये) से अधिक रहने का अनुमान है.

इस नई बोली में सिर्फ भारतीय दिग्गज कारोबारी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के बड़े फैमिली ऑफिस, मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) के सोवेरिन वेल्थ फंड और ब्रिटेन की प्राइवेट इक्विटी फर्म 'परमीरा' जैसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स भी मोटा पैसा लगाने को बेताब दिख रहे हैं.

𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆🏆 @RCBTweets have done it again ❤️ #TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT https://t.co/ww2zB98Xb8 — IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026

पुणे और वडोदरा ही क्यों?

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पुणे शहर का आईपीएल से पुराना नाता रहा है. पुणे इससे पहले 'पुणे वॉरियर्स इंडिया' (2011-2013) और 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' (2016-2017) की मेजबानी कर चुका है. साल 2017 में पुणे की टीम फाइनल तक भी पहुंची थी.

गुजरात को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी चल रही है. अहमदाबाद से महज 110 किमी दूर वडोदरा में इंटरनेशनल क्रिकेट का बेहतरीन माहौल है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की दावेदारी को देखते हुए इस शहर पर दांव लगाया जा रहा है.

🚨 Announcement 🚨 Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL. Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore. More Details ▶️ https://t.co/1jIKnYTSF5 #TATAIPL | @RishabhPant17 | @imkuldeep18 — IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026

टीमों की कीमतें क्यों छू रही हैं आसमान?

हाल ही में हुई दो बड़ी डील्स ने नई टीमों की कीमत का अंदाजा लगा दिया है. डियाजियो ने RCB को 1.78 अरब डॉलर (करीब 15,000 करोड़ रुपये) की वैल्यूएशन पर आदित्य बिड़ला ग्रुप और ब्लैकस्टोन जैसे दिग्गजों के कंसोर्टियम को बेचा है.

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वहीं लक्ष्मी मित्तल फैमिली और अदार पूनावाला ने राजस्थान रॉयल्स को 1.65 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर खरीदा है. इससे पहले साल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स 940 मिलियन डॉलर और गुजरात टाइटंस 750 मिलियन डॉलर में बिकी थीं.

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