सोनिया ने मेनका से रिश्तों पर किए बड़े खुलासे, किताब में बताया गांधी परिवार में क्यों आई थी दरार

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' में गांधी परिवार की कई अनसुनी कहानियां सामने आ रही हैं. सोनिया गांधी ने किताब में अपनी देवरानी मेनका गांधी के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को लेकर कई खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया है कि कैसे घर के भीतर शुरू हुए मतभेद धीरे-धीरे राजनीतिक मतभेदों में बदल गए और आखिरकार परिवार में बड़ी दरार पड़ गई.

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किताब में सोनिया गांधी ने 1974 में संजय गांधी से शादी के बाद मेनका गांधी के परिवार में आने और उसके बाद पैदा हुए तनावों का जिक्र किया है. सोनिया लिखती हैं, 'मेनका में बहुत जोश और उत्साह था, शुरुआत में घर में एक छोटी देवरानी का आना अच्छा और ताजगी भरा लगा, लेकिन धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगा और छोटी-छोटी बातों पर असहजता पैदा होने लगी. "

सोनिया गांधी का कहना है कि शुरुआत में वह मेनका को परिवार के बराबर सदस्य के रूप में देखती थीं, लेकिन शायद मेनका इस रिश्ते को अलग नजरिये से देखती थीं. वह लिखती हैं, " शायद मेनका इसे खुद को कमतर दिखाने के रूप में लेती थीं, जब वह मुझसे रूखे तरीके से बात करती थीं, तो घर में शांति बनाए रखने के लिए मैं आमतौर पर चुप रहती थी, लेकिन जब मुझे लगता था कि बात हद से आगे बढ़ रही है, तो मैं भी दो टूक जवाब देने से पीछे नहीं हटती थी."

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संजय और राजीव के बीच भी बढ़ने लगे थे तनाव

सोनिया गांधी के मुताबिक, संजय और मेनका के बीच मतभेद भी धीरे-धीरे परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने आने लगे थे. दोनों के बीच कई बार बहस इतनी बढ़ जाती थी कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था, मेनका के बातचीत करने के तरीके से भी परिवार के लोग हैरान थे.

सोनिया लिखती हैं, "नाराज होने पर मेनका गाली-गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करती थीं, यहां तक कि मेरी सास (इंदिरा गांधी) के सामने भी वह ऐसे शब्द बोल देती थीं, जिन्हें उस घर में बोलना वर्जित था, इससे संजय को शर्मिंदगी होती थी और हम सब हैरान रह जाते थे, एक मिलनसार और खुले स्वभाव वाली कम उम्र की लड़की के लिए संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं रहा होगा."

सोनिया गांधी का दावा है कि संजय की राजनीतिक गतिविधियों में मेनका की बढ़ती भागीदारी का असर राजीव गांधी के साथ उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा था, वह एक ऐसे टकराव का जिक्र करती हैं, जिसमें राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया था. सोनिया के मुताबिक, राजीव ने संजय से कहा था, "मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, संजय, तुम्हारी वजह से मां को इस हालत में पहुंचना पड़ा है."

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इस पर इंदिरा गांधी ने भी कहा था, "राजीव जो कह रहा है, वह सही है संजय! तुमने कितनी ही बार मेरी जानकारी के बिना आदेश दिए." सोनिया के मुताबिक, इस बातचीत के दौरान मेनका ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे परिवार के बीच रिश्ते और बिगड़ गए.

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'मेनका की नज़र में हम दुश्मन थे'

सोनिया लिखती हैं, "मेनका की नज़र में हम दुश्मन थे, वह उन पत्रकारों के जरिए हमारे बारे में कहानियां फैलाती थीं, जिनके संपर्क में वह थीं. सबसे ज्यादा तकलीफ हमें उस सरासर झूठ से हुई, जिसमें कहा गया था कि चुनाव हारने के बाद राजीव और मैंने देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी."

23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद परिवार के भीतर मतभेद और गहरे हो गए. सोनिया लिखती हैं कि मेनका की मां पर संजय के समर्थकों को उनकी विधवा के लिए राजनीतिक भूमिका की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेह था.

हालांकि, किताब के मुताबिक, इंदिरा गांधी का मानना था कि मेनका उस समय महज 23 साल की थीं और अपने छोटे बेटे फिरोज वरुण गांधी की देखभाल कर रही थीं, इसलिए उन्हें कोई राजनीतिक जिम्मेदारी संभालने से पहले इंतजार करना चाहिए.

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सोनिया गांधी ने वरुण के पहले जन्मदिन का जिक्र भी किया है, उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी को यह जानकर निराशा हुई थी कि वरुण का पहला जन्मदिन वसुंधरा राजे के घर पर मनाया गया था. वसुंधरा राजे का परिवार राजनीतिक रूप से कांग्रेस से अलग विचार रखता था.

इसके बाद मेनका की पत्रिका 'सूर्या' को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े एक सदस्य को बेचे जाने से परिवार के बीच दूरियां और बढ़ गईं, सोनिया लिखती हैं, "इस कदम के साथ मेनका ने सारी हदें पार कर दी थीं. मेरी सास के लिए यह एक जानबूझकर दी गई चुनौती थी."

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मेनका का घर छोड़ना बन गया था 'रियलिटी शो'

सोनिया गांधी के मुताबिक, आखिरकार इंदिरा गांधी ने मेनका से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सीधे बात की और उन्हें दो विकल्प दिए. या तो वह अपना रास्ता बदलें या फिर परिवार का घर छोड़ दें, सोनिया लिखती हैं, "मेनका ने आरोपों से भरा एक जवाब दिया, जिसका मकसद जाहिर तौर पर अपनी सास की छवि को नुकसान पहुंचाना था. यह साफ हो गया था कि वह ऐसा हंगामा खड़ा करना चाहती थीं, जिसके जरिए वह घर छोड़ सकें और सार्वजनिक तौर पर इसका दोष श्रीमती गांधी पर मढ़ सकें."

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सोनिया का आरोप है कि इसके बाद मेनका ने घर छोड़ने की घटना के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और खुद सोनिया को जिम्मेदार ठहराया था. वह लिखती हैं, "जिस तरह पूरी घटना को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और उसके बाद जिस तरह प्रचार का तमाशा खड़ा हुआ, उसने उस दुखद घटना को एक ऐसे रूप में बदल दिया, जिसे आज के दौर में 'रियलिटी शो' कहा जाता."



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