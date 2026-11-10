कानपुर: इटली से लौटी रईसजादी ने THAR से अधेड़ को कुचला, थाने से मिली जमानत! मृतक का बेटा बोला- 'हमारी दिवाली अंधेरे में, वो मना रही जश्न'

उत्तर प्रदेश के कानपुर में छोटी दिवाली की रात कल्याणपुर के आवास विकास निवासी 50 वर्षीय संतोष सिंह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदकर स्कूटी से घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में तेज रफ्तार थार गाड़ी चला रही बालू ठेकेदार गुड्डू सचान की बेटी गीत सचान ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और घसीटते हुए ले गई, जिससे संतोष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने थार जब्त कर ली और प्रदर्शन के बाद आरोपी लड़की गीत सचान को गिरफ्तार किया. हालांकि, गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिवाली के दिन ही उसे थाने से जमानत मिल गई, जिस पर मृतक के बेटे राहुल सिंह ने सवाल उठाए हैं.

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वायरल वीडियो और पुलिस पर सवाल

इटली से पढ़कर आई गीत सचान पिता की थार चलाना सीख रही थी. हादसे के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह एक्सीडेंट के बाद गाड़ी से उतरकर पीछे चिल्लाते हुए जाती है, जबकि पास ही संतोष सिंह का शव पड़ा रहता है. फिर कुछ लोग दूसरी कार लेकर आते हैं और वह उसमें बैठकर चली जाती है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रात 8 बजे हुए एक्सीडेंट के बाद शव को अज्ञात में दर्ज किया, जबकि परिवार ने शिनाख्त कर दी थी.

मृतक के बेटे का गुस्सा और न्याय की मांग

लखनऊ में मैनेजर मृतक के बेटे राहुल सिंह ने पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया और धरने पर बैठ गया. उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया और लड़की को बचाने की कोशिश की. राहुल ने कहा कि जिसने दिवाली से पहले उसके पिता की हत्या कर घर में अंधेरा फैलाया, वह पुलिस की मिलीभगत से छूटकर अपने घर में दिवाली मना रही है. राहुल का दावा है कि लड़की के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.

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पुलिस का पक्ष और आगे की कार्रवाई

इस मामले पर एसीपी दिलीप सिंह का कहना है कि एक्सीडेंट करने वाली आरोपी लड़की गीत सचान को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन, अपराध में 7 साल से कम सजा का प्रावधान होने के कारण उसे थाने से ही जमानत दे दी गई है. पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. एसीपी ने कहा कि अगर परिवार वालों को कोई और शिकायत है, तो वे लिखित शिकायत दे सकते हैं, उसे भी जांच में शामिल किया जाएगा. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है.

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