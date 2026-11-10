scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में सूखे से परेशान लोगों के लिए आगे आया सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास, CM रिलीफ फंड में दिए ₹10 करोड़

महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये की मदद दी है. न्यास के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा है.

Advertisement
X
सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा है. (Photo: ITG)
सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा है. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे से प्रभावित किसानों और लोगों की मदद के लिए सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने पहल की है. न्यास ने मुख्यमंत्री सहायता निधि (सीएम रिलीफ फंड) में 10 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है.

जानकारी के मुताबिक सोमवार, 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें चेक सौंपा गया है. न्यास के अध्यक्ष सदानंद सरवणकर और कोषाध्यक्ष आचार्य पवनकुमार त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को यह चेक दिया है.

राज्य के सूखे से प्रभावित किसानों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए न्यास की प्रबंधन समिति ने 10 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया था. इसका मकसद संकट के समय प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है.

सम्बंधित ख़बरें

दहन होता, नरकासुर का पुतला. (Photo: Screengrabs)
60 फीट के नरकासुर का दहन, 50 साल से चली आ रही है ये परंपरा- VIDEO
maharashtra cm devendra fadanvis
'हमसे सलाह मशवरा करेंगे', NCP गुटों के मर्जर पर क्या बोले फडणवीस
Parth Pawar meets Sharad Pawar
NCP के दोनों गुटों का फिर होगा व‍िलय? जानें कैसे अटकलें हो गईं तेज
girgaum chowpatty
गिरगांव चौपाटी पर नहीं मनेगी छठ पूजा! बॉम्बे HC ने खारिज की आयोजकों की मांग
congress satej patil gokul milk union election victory mahayuti defeat four key reasons kolhapur politics
महाराष्ट्र में गोकुल दूध संघ को पर घमासान, सतेज पाटील ने निकाला मोर्चा

इस मौके पर न्यास की ट्रस्टी मीना कांबली, महेश मुदलियार, गोपाल दलवी, जितेंद्र राउत, मनीषा तुपे, सुदर्शन सांगले और न्यास की कार्यकारी अधिकारी राखी चव्हाण भी मौजूद थीं.

गौरतलब है कि पिछले साल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी. उस समय भी सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये की मदद दी थी.

Advertisement

इस साल भी न्यास ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करने का फैसला लिया है. सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए दिए गए इस योगदान से संकट के समय सामाजिक संस्थाओं की भूमिका एक बार फिर सामने आई है.

मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये देने का न्यास का यह फैसला किसानों और आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL में होगी 2 नई टीमों की एंट्री! पुणे और वडोदरा का नाम सबसे आगे, 8000 करोड़ से ज्यादा की लगेगी बोली? |
    पूरा तेजस अपना... पायलट सीट ब्रिटेन की क्यों, खुद कब बनाएगा भारत? |
    'ऐसी कोई चर्चा नहीं', NCP के विलय की अटकलों पर रोहित पवार का बड़ा बयान |
    कानपुर: इटली से लौटी रईजादी ने THAR से अधेड़ को कुचला, थाने से मिली जमानत! मृतक का बेटा बोला- 'हमारी दिवाली अंधेरे में, वो मना रही जश्न' |
    Jensen Huang विवाद में अब Megaspeed की एंट्री, Nvidia की AI चिप्स को लेकर क्यों उठे सवाल? |
    Palak Tikki Recipe: पालक न खाने वाले बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे ये क्रिस्पी टिक्की, जानें आसान रेसिपी |
    क्या है हाइब्रिड बाउंड्री, जिसे खाली जमीन पर क्यों करवा रहे हैं लोग, खर्चा भी कम! |
    Priyanka Chopra Eating Prawns: 'लक्ष्मी पूजा के बाद प्रॉन?' दिवाली पार्टी में प्रियंका ने खाया नॉन-वेज, भड़के यूजर्स |
    बिहार में ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी सस्पेंड |
    Confirm Ticket: सुबह दिल्ली में बैठें... शाम में पटना, छठ पर कल से ये स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, चेक करें सीट
    Advertisement