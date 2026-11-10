महाराष्ट्र में सूखे से परेशान लोगों के लिए आगे आया सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास, CM रिलीफ फंड में दिए ₹10 करोड़

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे से प्रभावित किसानों और लोगों की मदद के लिए सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने पहल की है. न्यास ने मुख्यमंत्री सहायता निधि (सीएम रिलीफ फंड) में 10 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक सोमवार, 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें चेक सौंपा गया है. न्यास के अध्यक्ष सदानंद सरवणकर और कोषाध्यक्ष आचार्य पवनकुमार त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को यह चेक दिया है.

राज्य के सूखे से प्रभावित किसानों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए न्यास की प्रबंधन समिति ने 10 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया था. इसका मकसद संकट के समय प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है.

इस मौके पर न्यास की ट्रस्टी मीना कांबली, महेश मुदलियार, गोपाल दलवी, जितेंद्र राउत, मनीषा तुपे, सुदर्शन सांगले और न्यास की कार्यकारी अधिकारी राखी चव्हाण भी मौजूद थीं.

गौरतलब है कि पिछले साल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी. उस समय भी सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये की मदद दी थी.

Advertisement

इस साल भी न्यास ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करने का फैसला लिया है. सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए दिए गए इस योगदान से संकट के समय सामाजिक संस्थाओं की भूमिका एक बार फिर सामने आई है.

मुख्यमंत्री सहायता निधि में 10 करोड़ रुपये देने का न्यास का यह फैसला किसानों और आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----