रूस ने नाइट हंटर अटैक हेलिकॉप्टर को लगाया हमले के लिए, जेलेंस्की की नींद उड़ी

रूस के रक्षा मंत्रालय ने 6 नवंबर को MI-28NM नाइट हंटर अटैक हेलिकॉप्टर से डैन-टी नामक स्ट्राइक वेपन दागने का जंग के दौरान का फुटेज जारी किया है. इस फुटेज में हेलिकॉप्टर बाहरी पाइलन्स पर दो हथियार लेकर उड़ता दिख रहा है और उनमें से एक को रिलीज करता है.

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रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हमले में यूक्रेनी कर्मियों और ड्रोन कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया. यह घटना पश्चिमी समूह बलों के सेक्टर में हुई बताई गई है. डैन-टी एक जेट-पावर्ड लॉइटिंग म्यूनिशन है जिसे क्रूज मिसाइल जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है. छोटी जेट इंजन के सहारे यह रिलीज के बाद लक्ष्य की ओर बढ़ता है और हेलिकॉप्टर की सामान्य युद्धक्षेत्रीय हथियारों की तुलना में बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकता है.

रूसी हथियार कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट डैन-टी की रेंज 450 किलोमीटर तक बताती है. इस खास हमले में लॉन्च पॉइंट से लक्ष्य तक की सही दूरी का खुलासा नहीं किया गया. रोस्टेक का कहना है कि डैन-टी लॉन्च के बाद खुद ही उड़ान भरता है. क्रू को हथियार के साथ लक्ष्य तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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हेलिकॉप्टर हथियार छोड़कर सुरक्षित जगह लौट सकता है जबकि म्यूनिशन तय टारगेट की ओर बढ़ता रहता है. इससे अटैक हेलिकॉप्टरों को लक्ष्य के आसपास मौजूद शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद मिलती है. वे बार-बार उसी खतरनाक मोर्चे की हवा में घुसने के बजाय दूर से हमला कर सकते हैं.

डैन-टी की खासियत

डैन-टी को हवाई जहाजों और हेलिकॉप्टरों दोनों पर इस्तेमाल के लिए प्रमोट किया जा रहा है. इसमें विदेशी डिजाइन वाले विमान भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि MI-28NM का यह फुटेज यह साबित नहीं करता कि हर विज्ञापित प्लेटफॉर्म पर यह पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुका है.

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रूस अब रियर एरिया यानी दुश्मन की पीछे की लाइनों पर हमले के लिए एक और लॉन्च प्लेटफॉर्म जोड़ रहा है. बचाव करने वाली सेनाओं के लिए इन ठिकानों की सुरक्षा अब और चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि हमलावर विमान या हेलिकॉप्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर रह सकता है और आने वाले हथियार को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ता है.

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MI-28NM नाइट हंटर रूस का आधुनिक अटैक हेलिकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशन कर सकता है. इसमें पहले से कई तरह के मिसाइल और रॉकेट सिस्टम लगे होते हैं लेकिन डैन-टी जैसी लॉन्ग-रेंज म्यूनिशन लगाने से इसकी क्षमता काफी बढ़ जाती है.

लॉइटिंग म्यूनिशन का मतलब है कि यह लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर कुछ समय तक घूम सकता है और फिर सटीक हमला कर सकता है. जेट इंजन होने से इसकी गति और रेंज पारंपरिक रॉकेट या मिसाइल से अलग होती है. रूसी मीडिया और आधिकारिक बयानों के अनुसार यह सिस्टम हेलिकॉप्टर क्रू को सुरक्षित दूरी पर रखकर भी प्रभावी स्ट्राइक करने का मौका देता है.

यूक्रेन-रूस संघर्ष में दोनों तरफ ड्रोन और लॉन्ग-रेंज वेपन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. रूस की इस नई क्षमता से यूक्रेनी पक्ष को अपने पीछे के कमांड सेंटर, ड्रोन बेस और सप्लाई लाइन की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है. एयर डिफेंस सिस्टम को अब सिर्फ फ्रंटलाइन पर ही नहीं बल्कि दूर के इलाकों में भी मजबूत रखना होगा.

वहीं रूस के लिए यह सिस्टम हेलिकॉप्टरों के नुकसान का जोखिम कम कर सकता है क्योंकि वे खतरनाक जोन में ज्यादा देर नहीं रुकते. रोस्टेक और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट इसे निर्यात के लिए भी पेश कर रहे हैं जिससे अन्य देशों के विमान और हेलिकॉप्टर भी इसी तरह की क्षमता हासिल कर सकते हैं.

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यह विकास आधुनिक युद्ध में लॉन्च प्लेटफॉर्म और म्यूनिशन के कॉम्बिनेशन का उदाहरण है. हेलिकॉप्टर जैसे अपेक्षाकृत धीमे प्लेटफॉर्म को भी लंबी दूरी का स्ट्राइक रोल देकर रूस अपनी आर्टिलरी और एयर पावर को और विविध बना रहा है. फुटेज जारी करने का मकसद सामरिक संदेश देना भी हो सकता है कि रूस के पास अब ऐसी क्षमता है जिससे दुश्मन की गहराई में स्थित ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

वास्तविक युद्ध में इसकी सफलता मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दुश्मन की इंटरसेप्शन क्षमता पर निर्भर करेगी. कुल मिलाकर डैन-टी और MI-28NM का यह संयोजन रूस की स्ट्राइक क्षमता को नए आयाम दे रहा है.

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