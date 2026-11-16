CIA कर रही है 20 साल की सबसे बड़ी भर्ती, चीन की तकनीक पर नजर रखने के लिए

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) इस समय पिछले 20 वर्षों में अपने सबसे बड़े ऑपरेशंस अधिकारी वर्ग की भर्ती कर रही है. एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस के अनुसार इसका एक बड़ा कारण चीन है. वाशिंगटन चीनी कंपनियों पर जासूसी के प्रयास बढ़ा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस चिप्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं.

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एलिस ने कहा कि एजेंसी को ज्यादा तकनीकी कुशल अधिकारियों की जरूरत है क्योंकि कॉम्पिटिशन अब उन तकनीकों की ओर शिफ्ट हो गई है जिनका व्यापारिक और सैन्य दोनों उपयोग संभव है. यह मिशन सिर्फ साइबर हैकिंग तक सीमित नहीं है. सीआईए अंदरूनी लोगों को भर्ती करने, मानव खुफिया नेटवर्क बनाने और ऐसी जानकारी हासिल करने पर ध्यान दे रही है जो सैटेलाइट या साइबर टूल्स से नहीं मिल सकती.

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पेंटागन भी डीप कवर प्रोग्राम की संभावना तलाश रहा है जिसमें ऑपरेटिव बिजनेसपर्सन बनकर विदेशी तकनीक उद्योगों की जानकारी जुटाएंगे. अमेरिका-चीन के बीच दौड़ अब सिर्फ सबसे अच्छे एआई चिप्स बनाने की नहीं रह गई है. अब यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि दूसरी तरफ क्या बन रहा है, इसकी जानकारी पहले किसे मिलती है.

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The CIA is hiring its biggest class of undercover operatives in 20 years! Why? China's racing ahead in AI, chips and biotech. America needs spies who can recruit insiders and steal Beijing's secrets before China gets the upper hand. #CIA #Espionage #threatintelligence https://t.co/murSk29AwP — Robert Morton (@Robert4787) November 15, 2026

तकनीकी वर्कफोर्स की जरूरत

माइकल एलिस ने बिलिंगटन साइबरसिक्योरिटी समिट में कहा कि सीआईए वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को ज्यादा लाना चाहती है. उन्होंने स्टेम पृष्ठभूमि को अनिवार्य तो नहीं बताया लेकिन कहा कि इससे काम आसान हो जाता है. एलिस के अनुसार पांच साल बाद सीआईए का कार्यबल एलीट, चुस्त और आज की तुलना में ज्यादा तकनीकी होना चाहिए तथा मिशन से प्रेरित होना चाहिए.

वे Dual-use तकनीक यानी दोहरे उपयोग वाली तकनीक की दौड़ का जिक्र करते हुए बोले कि एजेंसी को पारंपरिक सैन्य और राजनीतिक लक्ष्यों के अलावा आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी विदेशी खुफिया जानकारी भी जुटानी होगी. सेमीकंडक्टर या बायोटेक जैसी जानकारी उन जगहों पर नहीं मिलती जहां राजनीतिक या सैन्य खुफिया जानकारी मिलती है. इसलिए अलग तरह के कार्यबल और लक्ष्यों की जरूरत है.

एलिस ने बताया कि सीआईए वित्तीय वर्ष 2026 के सभी भर्ती लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है. उन्होंने कहा कि एजेंसी पिछले 20 वर्षों में डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस के सबसे बड़े अधिकारी वर्ग को ला रही है. ज्यादा आक्रामक ऑपरेशंस और तकनीकी दक्षता की ओर बढ़ने का लक्ष्य है तथा हर साल प्रगति होगी.

इससे पहले 2025 में रिटायरमेंट की बड़ी लहर आई थी जिसके बाद नई भर्तियां महत्वपूर्ण हो गईं. सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने इस साल तकनीक केंद्रों के बड़े पुनर्गठन और उद्योग साझेदारी पहल की घोषणा की थी ताकि एआई और डिजिटल तकनीकों का बेहतर इस्तेमाल हो सके. एलिस ने इन सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि एजेंसी अत्याधुनिक टूल्स जल्दी हासिल करना चाहती है.

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🇺🇸🇨🇳 The CIA is recruiting its BIGGEST class of operations officers in 20 YEARS. And China is a major reason why. Washington is expanding its espionage efforts against Chinese companies working on AI, advanced chips and biotechnology. CIA Deputy Director Michael Ellis says the agency needs more technically skilled officers as competition increasingly shifts toward technologies with both commercial and military uses. The mission goes beyond hacking. Recruit insiders. Build human intelligence networks. Get access to information that satellites and cyber tools can't reach. And the Pentagon is reportedly exploring its own deep-cover program, with operatives posing as businesspeople to gather intelligence on foreign technology industries. The race between America and China isn't just about who builds the best AI chips anymore. It's also about who knows what the other side is building before anyone else does. Source: Federal News Network, Washington Post / Writer: Oliver — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2026

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एनएसए भी उद्योग के साथ सहयोग बढ़ा रहा

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NSA भी एआई से प्रेरित साइबर कमजोरियों से बचाव के लिए निजी उद्योग के साथ करीबी सहयोग चाहती है. एनएसए के साइबरसिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के निदेशक डेविड इम्बोर्डिनो ने कहा कि सरकार सॉफ्टवेयर पैचिंग के लिए उद्योग पर निर्भर है जो एआई क्षमताओं के कारण बदल रहे हैं.

उन्होंने भरोसे की कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों पक्ष मिलकर समाधान निकालेंगे. एआई हमलों की समय-सीमा को छोटा कर रहा है इसलिए एनएसए ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करने पर विचार कर रही है भले ही वह पूरी तरह उच्च विश्वास वाली न हो ताकि उद्योग अपने टूल्स में बदलाव कर सके.

यह बदलाव दिखाता है कि खुफिया काम अब पारंपरिक जासूसी से आगे निकलकर तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है. चीन की तेज प्रगति ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वह न सिर्फ सैन्यci ताकत बल्कि व्यापारिक तकनीक पर भी नजर रखे. मानव खुफिया यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की भूमिका फिर से बढ़ रही है क्योंकि मशीनें हर जगह नहीं पहुंच सकतीं.

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साथ ही उद्योग के साथ साझेदारी जरूरी हो गई है क्योंकि निजी कंपनियां ही एआई और साइबर सुरक्षा के कई समाधान विकसित कर रही हैं. अगर सीआईए सफल रही तो वह Dual-use तकनीकों की दौड़ में अमेरिका को बढ़त दिला सकती है. लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं.

तकनीकी विशेषज्ञों को आकर्षित करना, उन्हें खुफिया संस्कृति में ढालना और चीन जैसी बंद व्यवस्था में घुसपैठ करना आसान नहीं होगा. कुल मिलाकर यह भर्ती अभियान दर्शाता है कि भविष्य की खुफिया जंग तकनीक और टैलेंट दोनों पर निर्भर करेगी. अमेरिका इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है ताकि चीन से आगे बना रहे.

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