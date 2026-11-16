यूपी में 9.5 साल में मिलीं 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, CM योगी का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य में पहले सरकारी नौकरी रिश्वत या राजनीतिक सिफारिश से ही मिलती थी. उन्होंने चाचा-भतीजा की जोड़ी पर निशाना साधा, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संदर्भ में देखा गया. योगी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले 9.5 साल में प्रदेश के 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है.

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योगी आदित्यनाथ जनजातीय गौरव दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट बांटने के कार्यक्रम की शुरुआत पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद 55,000 युवाओं की संख्या से दोगुने से अधिक युवाओं को 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

चाचा-भतीजा की जोड़ी पर साधा निशाना.

पीटीआई के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने कहा, “लोग अक्सर पूछते हैं कि पहचान का संकट कैसे खत्म हुआ. हमारा जवाब उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति है.”

उन्होंने कहा, “पहले जब भी नौकरी का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजा की जोड़ी तुरंत वसूली शुरू कर देती थी. युवाओं को रिश्वत, पैसे के लेनदेन या राजनीतिक सिफारिश के बिना रोजगार नहीं मिल सकता था. आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 9.5 साल में हमने उत्तर प्रदेश के 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है.”

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छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अभी यहां जितने युवा मौजूद हैं, उससे दोगुने युवाओं को हम 26 जनवरी तक सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र देंगे. आज पारदर्शिता और ईमानदारी है. युवाओं के लिए भरपूर अवसर हैं. अब कर्फ्यू या दंगे नहीं होते और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है.”

25 करोड़ की आबादी को बताया ताकत.

राज्य की आबादी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें 9 या 10 साल पहले इसे बोझ बताती थीं. उन्होंने कहा, “हमने इसे बोझ नहीं माना. हमने 25 करोड़ की आबादी को उत्तर प्रदेश और भारत के लिए जनसंख्या से मिलने वाले लाभ के रूप में पहचाना.”

उन्होंने कहा कि सरकार के मंच, युवाओं के कौशल और सोच के साथ उन्हें मिल रहे अवसरों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार की क्षमता दिखाई है.

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से बाहर निकल चुका है. उन्होंने कहा कि मौजूदा पीढ़ी भाग्यशाली है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार का नेतृत्व मिला है. उन्होंने 2017 से पहले छात्रों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय स्कूल और कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र समय पर पूरे नहीं होते थे.

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युवाओं को बजरंग बली की शक्ति का उदाहरण दिया.

युवाओं की क्षमता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आपके अंदर बजरंग बली की शक्ति है. जिस तरह बजरंग बली को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, उसी तरह हमें लगा कि युवाओं को उनकी क्षमता से परिचित कराना जरूरी है.”

उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताते हुए कहा कि यहां की 56 फीसदी आबादी युवा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे युवा राज्य भी बताया और कहा कि प्रदेश की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी 56 से 60 फीसदी है.

योगी ने कहा, “युवा शक्ति में यही भरोसा और उनकी मेहनत मिलकर उस चमत्कार की वजह बनी है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं. यह उसी ऊर्जा का प्रतीक है.”

स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें हर युवा भारतीय के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा बताया. उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की परंपराओं को दुनिया के मंच पर नई ऊंचाई दी और देश को लेकर बनी गलत धारणाओं को चुनौती दी.

योगी ने कहा, “जब देश पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब उन्होंने भारत के युवाओं से गर्व से यह कहने का आह्वान किया था कि हम हिंदू हैं.”

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उन्होंने कहा कि युवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए टैबलेट वितरण कार्यक्रम को इसी वजह से स्वामी विवेकानंद को समर्पित किया गया है. उन्होंने छात्रों से टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई, डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच और भारत समेत दुनिया के घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए करने को कहा.

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