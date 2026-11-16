अमेरिका में घर, 1 करोड़ सालाना की कमाई, फिर भी खुद को मिडिल क्लास मान रही महिला, अब बताई वजह  

विदेश में नौकरी करने और डॉलर में कमाई करने का सपना बहुत सारे भारतीय देखते हैं. आमतौर पर ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप अमेरिका में कमाई कर रहे हैं, तो आप बहुत पैसे कमाते होंगे लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है. लेकिन क्या ज्यादा सैलरी मिलने का मतलब है कि आप आर्थिक रूप से फ्री हैं. अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिला महिमा राठी की कहानी कुछ और ही तस्वीर दिखाती है. वह हर महीने करीब 8,000 डॉलर यानी लगभग 7.5 लाख रुपये कमाती हैं. इसके बावजूद उनका कहना है कि अमेरिका में इतने पैसे कमाने के बाद भी वह खुद को मिडिल क्लास मानती हैं. इसकी वजह उनकी कमाई से ज्यादा उनके हर महीने के खर्च हैं.

और पढ़ें

7.5 लाख महीने की कमाई लेकिन फिर भी हैं मिडिल क्लास

महिमा राठी का एक वीडियो उनके भाई नितिन मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में नितिन ने बताया है कि उनकी बहन अमेरिका में करीब एक करोड़ रुपये सालाना कमाने के बावजूद खुद को मिडिल क्लास मानती हैं. इसके बाद से महिमा ने अपनी सैलरी को लेकर पूरा हिसाब दे दिया. अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी मासिक कमाई करीब 8,000 डॉलर है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 7.5 लाख रुपये बैठती है. हालांकि, इतनी कमाई का बड़ा हिस्सा हर महीने टैक्स, घर की किस्त और परिवार की जरूरतों पर खर्च हो जाता है.

टैक्स और घर की किस्त में निकल जाते हैं लाखों रुपये

महिमा ने वीडियो में आगे बताया कि उनकी कमाई में से हर महीने करीब 1,500 डॉलर यानी लगभग 1.4 लाख रुपये टैक्स में चले जाते हैं. वहीं, घर की मॉर्गेज यानी होम लोन की किस्त के लिए उन्हें 2,500 डॉलर (करीब 2.3 लाख रुपये) खर्च करना होता है. यह उनके मासिक खर्चों में सबसे बड़ी रकम है. इसके अलावा खाने-पीने और राशन पर करीब 1,000 डॉलर यानी लगभग 94 हजार रुपये खर्च होते हैं.मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 500 डॉलर और कार के इंश्योरेंस व पेट्रोल के लिए भी करीब 500 डॉलर देने पड़ते हैं.

Advertisement

बच्चों और घर के दूसरे खर्च भी कम नहीं

घर चलाने के लिए सिर्फ टैक्स और किस्त ही नहीं कई दूसरे खर्च भी हैं. महिमा ने बताया कि फोन, इंटरनेट और अन्य बिलों पर हर महीने करीब 500 डॉलर खर्च होते हैं. बच्चों की जरूरतों के लिए 300 डॉलर और अचानक आने वाले छोटे-मोटे खर्चों के लिए करीब 200 डॉलर अलग रखना होता है. इस तरह उनके बताए गए खर्चों को जोड़ें तो हर महीने करीब 7,000 डॉलर खर्च हो जाते हैं. 8,000 डॉलर की कमाई में से उनके पास लगभग 1,000 डॉलर यानी करीब 94 हजार रुपये ही बचते हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इस हिसाब में उनके निजी खर्च शामिल नहीं हैं यानी खुद पर होने वाले खर्च के बाद बचत की रकम और कम हो सकती है.

भारत में 15 लाख कमाती थीं, फिर भी कर लेती थीं ज्यादा बचत

महिमा ने वीडियो में अमेरिका में अपनी मौजूदा जिंदगी की तुलना भारत में बिताए दिनों से भी की. उन्होंने बताया कि भारत में रहते हुए उनकी सालाना कमाई करीब 15 लाख रुपये थी. इसके बावजूद वह अपनी कमाई का अच्छा हिस्सा बचा लेती थीं. वहीं, अमेरिका में ज्यादा कमाई होने के बाद भी घर की किस्त, टैक्स, इंश्योरेंस और परिवार की जरूरतों पर बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है.

Advertisement

उनकी कहानी यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या विदेश में ज्यादा सैलरी मिलना ही बेहतर आर्थिक जिंदगी की गारंटी है? दरअसल, किसी देश में कमाई कितनी है, यह देखने के साथ वहां रहने का खर्च और महीने के आखिर में बचने वाली रकम को समझना भी जरूरी है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

महिमा का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारत और अमेरिका में रहने के खर्च और सुविधाओं को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और सुविधाओं की वजह से वहां मिडिल क्लास जिंदगी भी अलग मायने रखती है. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना था कि भारत में कम कमाई के बावजूद बचत करना आसान हो सकता है.

---- समाप्त ----